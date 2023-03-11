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ПОЛИТИКА

Данилов назвал "больным человеком" Пригожина, заявившего, что он хочет баллотироваться в президенты Украины

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Данилов (на фото) отметил, что люди с мозгами таких заявлений, как Пригожин, не делают
Данилов (на фото) отметил, что люди с мозгами таких заявлений, как Пригожин, не делают
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Создатель российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в интервью пропагандистскому Telegram-каналу "Позывной Брюс", что намерен баллотироваться в президенты Украины. Ролик был опубликован 11 марта.

"У меня только что появились политические амбиции. Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты Украины. Буду конкурировать на этом посту с [предыдущим президентом Украины Петром] Порошенко и [действующим президентом Владимиром] Зеленским. Если выиграю выборы президента Украины, то тогда все будет хорошо", – сказал он.

Заявления Пригожина прокомментировал в эфире национального телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Он вообще там заявление сделал, абсолютно странное заявление, с точки зрения человека, у которого должен быть мозг. Он там куда-то собирается баллотироваться. Только больной человек [мог такое сказать]. Где президент Украины, а где эти уроды, которые убивают наших граждан", – сказал он.

По словам секретаря СНБО, это так же невозможно, как возвращение таких людей, как бывший народный депутат Украины от запрещенной сейчас в Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук (сейчас он в России).

Контекст:

Наемники ЧВК "Вагнер" участвуют в штурме Бахмута Донецкой области наряду с российской армией. В последнее время у Пригожина возник конфликт с командованием ВС РФ. В частности, 21 февраля Пригожин обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ, командующего группировкой российских войск в Украине генерала Валерия Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине". Ответ минобороны РФ, которое отвергает обвинения, он назвал "плевком в сторону ЧВК "Вагнер".

26 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что "Вагнер" несет большие потери под Бахмутом. В районе оккупированной Горловки Донецкой области только за один день были собраны около 200 тел наемников.

6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он.

На видео, опубликованном 5 марта, Пригожин высказал мнение, что если наемникам ЧВК "Вагнер" придется отступить от Бахмута, то ВСУ смогут выйти к границам РФ, а "может быть, и дальше". "Весь фронт посыплется", – считает создатель ЧВК. По его словам, вопрос со "снарядным голодом" у вагнеровцев так и не решился.

В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны (ISW).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Виктор Медведчук, выборы, наемники, президент, Евгений Пригожин, Алексей Данилов
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