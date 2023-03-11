Данилов назвал "больным человеком" Пригожина, заявившего, что он хочет баллотироваться в президенты Украины

Данилов (на фото) отметил, что люди с мозгами таких заявлений, как Пригожин, не делают Фото: Олексій Данілов / Facebook

"У меня только что появились политические амбиции. Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты Украины. Буду конкурировать на этом посту с [предыдущим президентом Украины Петром] Порошенко и [действующим президентом Владимиром] Зеленским. Если выиграю выборы президента Украины, то тогда все будет хорошо", – сказал он.

Заявления Пригожина прокомментировал в эфире национального телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Он вообще там заявление сделал, абсолютно странное заявление, с точки зрения человека, у которого должен быть мозг. Он там куда-то собирается баллотироваться. Только больной человек [мог такое сказать]. Где президент Украины, а где эти уроды, которые убивают наших граждан", – сказал он.

По словам секретаря СНБО, это так же невозможно, как возвращение таких людей, как бывший народный депутат Украины от запрещенной сейчас в Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук (сейчас он в России).