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ПОЛИТИКА

Директор НАБУ встретился с послами G7 и Евросоюза

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Кривонос: Никаких компромиссов, если речь пойдет о независимости НАБУ и меня как его директора
Кривонос: Никаких компромиссов, если речь пойдет о независимости НАБУ и меня как его директора
Фото: nabu.gov.ua

Новоназначенный директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заверил послов "Большой семерки" и Евросоюза в независимости расследований, проводимых детективами бюро. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ 16 марта.

В ходе встречи послы заявили о дальнейшей поддержке НАБУ в борьбе с коррупцией в Украине, отмечает пресс-служба.

"Мы внимательно следим за имплементацией реформ. Помощь Украине в борьбе с коррупцией является одним из наших приоритетов. Сейчас как никогда важно обеспечить независимость антикоррупционных институций, их способность и активную коммуникацию с обществом и международными партнерами", – отметил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

Замглавы миссии посольства США в Украине Крис Смит подчеркнул, что Украина ведет "две войны – с Россией и с коррупцией", и США одинаково поддерживают Украину в обеих. 

Директор НАБУ заверил послов, что будет обеспечивать независимость расследований детективов и открытость в принятии кадровых решений.

"Независимо от должности и политической принадлежности, если человек причастен к совершению коррупционного преступления, дело по его действиям будет надлежащим образом расследовано и при наличии объективных и достаточных оснований направлено в суд. Никаких компромиссов, если речь пойдет о независимости НАБУ и меня как его директора", – заявил Кривонос.

Директор НАБУ проинформировал о ряде вызовов, стоящих сейчас перед органом: недостаточное количество оперативно-технического персонала и детективов, проблема с экспертизами в уголовных производствах, усовершенствование процесса кризисных коммуникаций.

По его словам, нужно увеличить штат на 300 сотрудников, создать экспертное учреждение при НАБУ, создать надлежащую материально-техническую базу. При реализации этих инициатив директор рассчитывает на поддержку партнеров.

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ. С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполнял первый заместитель Гизо Углава.

Почти год спустя, 6 марта 2023 года, Кабинет Министров Украины назначил на должность директора НАБУ главу Госинспекции архитектуры и градостроительства Кривоноса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что теперь Украина выполнила все семь рекомендаций Евросоюза, которые были определены при получении страной статуса кандидата. Он призвал Кривоноса назначить на руководящие должности в НАБУ двух других финалистов конкурса, Романа Осипчука и Сергея Гупяка.

После назначения Кривонос пообещал приложить усилия "для сохранения независимости и развития институции". 

Теги: США, коррупция, Япония, посольство США, Большая семерка, антикоррупционное бюро, НАБУ, Евросоюз, послы, Семен Кривонос, Кунинори Мацуда
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