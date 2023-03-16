Директор НАБУ встретился с послами G7 и Евросоюза

В ходе встречи послы заявили о дальнейшей поддержке НАБУ в борьбе с коррупцией в Украине, отмечает пресс-служба.
"Мы внимательно следим за имплементацией реформ. Помощь Украине в борьбе с коррупцией является одним из наших приоритетов. Сейчас как никогда важно обеспечить независимость антикоррупционных институций, их способность и активную коммуникацию с обществом и международными партнерами", – отметил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.
Замглавы миссии посольства США в Украине Крис Смит подчеркнул, что Украина ведет "две войны – с Россией и с коррупцией", и США одинаково поддерживают Украину в обеих.
Директор НАБУ заверил послов, что будет обеспечивать независимость расследований детективов и открытость в принятии кадровых решений.
"Независимо от должности и политической принадлежности, если человек причастен к совершению коррупционного преступления, дело по его действиям будет надлежащим образом расследовано и при наличии объективных и достаточных оснований направлено в суд. Никаких компромиссов, если речь пойдет о независимости НАБУ и меня как его директора", – заявил Кривонос.
Директор НАБУ проинформировал о ряде вызовов, стоящих сейчас перед органом: недостаточное количество оперативно-технического персонала и детективов, проблема с экспертизами в уголовных производствах, усовершенствование процесса кризисных коммуникаций.
По его словам, нужно увеличить штат на 300 сотрудников, создать экспертное учреждение при НАБУ, создать надлежащую материально-техническую базу. При реализации этих инициатив директор рассчитывает на поддержку партнеров.
Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.
16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ. С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполнял первый заместитель Гизо Углава.
Почти год спустя, 6 марта 2023 года, Кабинет Министров Украины назначил на должность директора НАБУ главу Госинспекции архитектуры и градостроительства Кривоноса.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что теперь Украина выполнила все семь рекомендаций Евросоюза, которые были определены при получении страной статуса кандидата. Он призвал Кривоноса назначить на руководящие должности в НАБУ двух других финалистов конкурса, Романа Осипчука и Сергея Гупяка.
После назначения Кривонос пообещал приложить усилия "для сохранения независимости и развития институции".