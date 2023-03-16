Директор НАБУ встретился с послами G7 и Евросоюза

Кривонос: Никаких компромиссов, если речь пойдет о независимости НАБУ и меня как его директора Фото: nabu.gov.ua

В ходе встречи послы заявили о дальнейшей поддержке НАБУ в борьбе с коррупцией в Украине, отмечает пресс-служба.

"Мы внимательно следим за имплементацией реформ. Помощь Украине в борьбе с коррупцией является одним из наших приоритетов. Сейчас как никогда важно обеспечить независимость антикоррупционных институций, их способность и активную коммуникацию с обществом и международными партнерами", – отметил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

Замглавы миссии посольства США в Украине Крис Смит подчеркнул, что Украина ведет "две войны – с Россией и с коррупцией", и США одинаково поддерживают Украину в обеих.

Директор НАБУ заверил послов, что будет обеспечивать независимость расследований детективов и открытость в принятии кадровых решений.

"Независимо от должности и политической принадлежности, если человек причастен к совершению коррупционного преступления, дело по его действиям будет надлежащим образом расследовано и при наличии объективных и достаточных оснований направлено в суд. Никаких компромиссов, если речь пойдет о независимости НАБУ и меня как его директора", – заявил Кривонос.

Директор НАБУ проинформировал о ряде вызовов, стоящих сейчас перед органом: недостаточное количество оперативно-технического персонала и детективов, проблема с экспертизами в уголовных производствах, усовершенствование процесса кризисных коммуникаций.

По его словам, нужно увеличить штат на 300 сотрудников, создать экспертное учреждение при НАБУ, создать надлежащую материально-техническую базу. При реализации этих инициатив директор рассчитывает на поддержку партнеров.