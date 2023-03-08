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ПОЛИТИКА

Работа НАБУ должна быть свободной от политического вмешательства – послы G7

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Новым главой НАБУ стал Кривонос
Новым главой НАБУ стал Кривонос
Фото: НАБУ / Facebook

Работа Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) должна быть свободной от политического и иного вмешательства. Об этом заявили послы страны "Граппы семи" 7 марта. Их сообщение опубликовано в Twitter.

Послы поздравили Семена Кривоноса с назначением на должность директора НАБУ и пообещали следить за работой бюро.

"Мы будем внимательно следить за работой бюро, которая должна быть свободной от любого политического и иного вмешательства, учитывая жизненно важную роль, которую НАБУ играет в борьбе с коррупцией в Украине", – говорится в сообщении.

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ. С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполнял первый заместитель Гизо Углава.

6 марта Кабинет Министров Украины назначил на должность директора НАБУ главу Госинспекции архитектуры и градостроительства Кривоноса. Кривонос заявил, что он "открыт для общества". Новый директор НАБУ пообещал приложить усилия "для сохранения независимости и развития институции".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что теперь Украина выполнила все семь рекомендаций Евросоюза, которые были определены при получении страной статуса кандидата. Он призвал Кривоноса назначить на руководящие должности в НАБУ двух других финалистов, Романа Осипчука и Сергея Гупяка.

Теги: коррупция, Большая семерка, НАБУ, Семен Кривонос
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