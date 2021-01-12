Добкин: Любой умный мэр будет с Ярославским дружить

Бывший нардеп, экс-мэр Харькова и бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин рассказал, что кто бы ни стал новым городским головой, ему нужно будет поддерживать хорошие отношения с бизнесменом Александром Ярославским.

Михаил Добкин: Если Ярославский видит, что это городу полезно, ему все равно, какая фамилия у мэра Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат, экс-мэр Харькова и экс-председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин заявил, что с бизнесменом Александром Ярославским будет дружить любой умный мэр, кто бы им ни стал. Об этом политик, который сам собирается баллотироваться на должность харьковского городского головы, сказал в интервью журналистке Наташе Влащенко. Программа "Vласть vs Vлащенко" выложена в YouTube.

"Он на Харьков как влияет? Если он видит, что это городу полезно – ему все равно, какая фамилия у мэра. Он своих людей нигде не расставляет. Любой умный мэр будет с ним дружить, – считает Добкин. – Ярославский решил остаться в истории Харькова как человек, которого будут вспоминать как многих, кто оставил след в нашей истории. Как меценат, который оставляет в городе серьезные инфраструктурные проекты".

Политик также заявил о прямом влиянии на регион бывшего главы области, а с 2014 года министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и роли в этом умершего в декабре мэра Харькова Геннадия Кернеса.

"Те или иные люди, которые представляли Авакова, они ему предложили поднять "кейс Кернеса" и положить его ему под ноги", – рассказал Добкин.

Добкин был мэром Харькова в 2006–2010 годах. В марте 2010-го он был назначен главой Харьковской облгосадминистрации. В следующие 10 лет мэром Харькова был Кернес, занимавший при Добкине пост секретаря горсовета. В октябре 2020 года Кернес выиграл выборы третий раз подряд, набрав в первом туре 60,34%.

16 декабря, до вступления в должность, Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" от последствий коронавирусной инфекции. Его похоронили 23 декабря в Харькове, на церемонию прощания с политиком пришло более 100 тыс. человек.

Обязанности мэра Харькова исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов, занимавший в 2015–2020 годах должность первого заместителя Кернеса.