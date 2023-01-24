Эксперт Центра внешнеполитических исследований: Если в этой стране есть власть, пусть отвечает: когда Кирилл Тимошенко сядет?

"Единение", "все ради победы", "общий фронт" – все это оказалось каким-то циничным враньем. Война – у нас с вами. Боль, смерть, страх за родных, за будущее – только у нас. У них повсюду давно подстелено – семьи и состояние вывезены, чемоданы упакованы. Как только украдут, сколько им нужно, их уволят и они уедут спокойно жить в самые дорогие страны мира. Потому что могут себе позволить... Кадровые чистки – это супер. Но есть вопрос: вы реально год наблюдали, как на всех этажах набивают карманы, и только сейчас решили, что хватит? У нас что, весь этот черный год были на то деньги и время? Вы реально думаете откупиться от общества одними увольнениями?" – написал Приходько.
Он напомнил, что уволившийся заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отвечал за назначения в регионах и за проект "Большое строительство".
"Сколько с 2019 года на государстве заработала семья Кирилла Тимошенко? И сколько он лично наворовал за время военного положения? Это он отвечал в Офисе президента за кадровую политику в регионах, за гуманитарку, за восстановление. Он непосредственно причастен к коррупции в растерзанном россиянами Запорожье. К коррупции в изуродованном Днепре. [Глава Запорожской ОВА Александр] Старух, [глава Днепропетровской ОВА Валентин] Резниченко – это его кадры... Они так оторвались от реальности, вообще перестали адекватно воспринимать объективную реальность. Тимошенко пересел с гуманитарного Chevrolet Tahoe, только когда журналисты подняли шум. Ибо до них не доходит, что это не нормально. Это он – куратор "Большого строительства", миллиарды на которое разворовывала и разворовывает фитнес-тренер и избранница Резниченко. 1,5 млрд грн подрядов – отделы "Стройинвест Инжиниринг", в то время когда сотни тысяч людей в этой стране теряли все, что имеют. К сожалению, не только деньги и дома", – подчеркнул эксперт.
В Украине – самая большая волна увольнений топ-чиновников с начала полномасштабной войны. Главное
По убеждению Приходько, одних отставок в этой ситуации недостаточно.
"Скандал в Минобороны, $400 тыс. взятки на ввоз генераторов, от которых сейчас реально зависят экономика, больницы, школы... Сейчас их всех уволят. Интересно: скольких назначат на другие должности? А сколько нелегально покинет страну и не понесет вообще какой-либо ответственности? Хищение у государства во время военного положения, подрыв доверия западных партнеров, возмущение и уныние общества – это диверсия против собственной страны, против ее обороноспособности, против всех ее граждан. Все они должны ждать завершения следствия в СИЗО. Потому что с нас достаточно. И с нашей страны достаточно. Если в этой стране есть власть, пусть отвечает: когда Тимошенко сядет? За украденные миллиарды в частности. И украденные не где-то там у кого-то, а именно у ВСУ. Сразу скажу: ответы "весной" или "после победы" обществом больше не принимаются", – написал он.
В видеообращении по итогам 23 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял ряд кадровых решений.
24 января замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что написал заявление на увольнение с этой должности. Пресс-служба ОП сообщила, что Зеленский подписал указ об увольнении.
Кроме того, был уволен заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко. Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении Симоненко по собственному желанию.
Кабинет Министров Украины 24 января согласовал проекты указов президента Украины об отставке глав пяти областных государственных (военных) администраций.