Эксперт Центра внешнеполитических исследований: Если в этой стране есть власть, пусть отвечает: когда Кирилл Тимошенко сядет?

"Единение", "все ради победы", "общий фронт" – все это оказалось каким-то циничным враньем. Война – у нас с вами. Боль, смерть, страх за родных, за будущее – только у нас. У них повсюду давно подстелено – семьи и состояние вывезены, чемоданы упакованы. Как только украдут, сколько им нужно, их уволят и они уедут спокойно жить в самые дорогие страны мира. Потому что могут себе позволить... Кадровые чистки – это супер. Но есть вопрос: вы реально год наблюдали, как на всех этажах набивают карманы, и только сейчас решили, что хватит? У нас что, весь этот черный год были на то деньги и время? Вы реально думаете откупиться от общества одними увольнениями?" – написал Приходько.

Он напомнил, что уволившийся заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отвечал за назначения в регионах и за проект "Большое строительство".

"Сколько с 2019 года на государстве заработала семья Кирилла Тимошенко? И сколько он лично наворовал за время военного положения? Это он отвечал в Офисе президента за кадровую политику в регионах, за гуманитарку, за восстановление. Он непосредственно причастен к коррупции в растерзанном россиянами Запорожье. К коррупции в изуродованном Днепре. [Глава Запорожской ОВА Александр] Старух, [глава Днепропетровской ОВА Валентин] Резниченко – это его кадры... Они так оторвались от реальности, вообще перестали адекватно воспринимать объективную реальность. Тимошенко пересел с гуманитарного Chevrolet Tahoe, только когда журналисты подняли шум. Ибо до них не доходит, что это не нормально. Это он – куратор "Большого строительства", миллиарды на которое разворовывала и разворовывает фитнес-тренер и избранница Резниченко. 1,5 млрд грн подрядов – отделы "Стройинвест Инжиниринг", в то время когда сотни тысяч людей в этой стране теряли все, что имеют. К сожалению, не только деньги и дома", – подчеркнул эксперт.

В Украине – самая большая волна увольнений топ-чиновников с начала полномасштабной войны. Главное

По убеждению Приходько, одних отставок в этой ситуации недостаточно.

"Скандал в Минобороны, $400 тыс. взятки на ввоз генераторов, от которых сейчас реально зависят экономика, больницы, школы... Сейчас их всех уволят. Интересно: скольких назначат на другие должности? А сколько нелегально покинет страну и не понесет вообще какой-либо ответственности? Хищение у государства во время военного положения, подрыв доверия западных партнеров, возмущение и уныние общества – это диверсия против собственной страны, против ее обороноспособности, против всех ее граждан. Все они должны ждать завершения следствия в СИЗО. Потому что с нас достаточно. И с нашей страны достаточно. Если в этой стране есть власть, пусть отвечает: когда Тимошенко сядет? За украденные миллиарды в частности. И украденные не где-то там у кого-то, а именно у ВСУ. Сразу скажу: ответы "весной" или "после победы" обществом больше не принимаются", – написал он.