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ПОЛИТИКА

Ермак об инициативе запрета публикации прослушек чиновников: Цель – убрать токсичность с имиджа Украины

Офис президента Украины хочет разработать законопроект, который запретит публикацию записей тайных разговоров государственных чиновников. По словам главы офиса Андрея Ермака, иностранные партнеры Украины должны быть уверены, что их беседы с украинскими лидерами не станут всеобщим достоянием.

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Ермак утверждает, что запрет на публикацию материалов прослушки не нарушит интересы журналистов
Ермак утверждает, что запрет на публикацию материалов прослушки не нарушит интересы журналистов
Фото: ЕРА

Прослушка разговоров украинских топ-чиновников и публикация таких материалов наносят ущерб национальной безопасности и репутации Украины. Об этом в интервью НВ 2 июля сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя идею внести законопроект о запрете обнародования незаконно записанных бесед.

Ермак отметил, что пока наработок законопроекта нет, есть только идея. В окружении президента Владимира Зеленского намерены проконсультироваться с экспертами.

"Цель этой инициативы – убрать токсичность с имиджа Украины, перестать ассоциироваться с пленками и скандалами. И здесь неважно, публикуются записи для достижения внутренних украинских политических целей или геополитических результатов. В любом случае есть большая угроза для интересов нашей страны", – уточнил глава ОПУ.

По его словам, публикации прослушки могут ухудшить отношения с другими государствами.

"Любые иностранные партнеры Украины должны быть уверены, что ничего из их разговоров с украинскими лидерами не будет опубликовано", – сказал Ермак.

Он добавил, что предложенная инициатива не будет касаться публикации аудиозаписей разговоров, которые свидетельствуют о преступлениях высших должностных лиц Украины, в частности коррупционных. Также запрет не будет распространяться на работу журналистов и представлять угрозы для свободы слова.

Впервые об идее такого законопроекта Ермак сказал в интервью The Washington Post, которое вышло 30 июня. Статья издания, в частности, была посвящена публикации разговоров, которые в 2016 году якобы вели тогдашний президент Украины Петр Порошенко и тогдашний вице-президент США Джо Байден.

Внефракционный нардеп Андрей Деркач в мае и июне опубликовал две партии записей якобы телефонных переговоров Порошенко и Байдена. Депутат среди прочего утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины. По словам депутата, он получил записи от журналистов-расследователей, которые утверждают, что Порошенко лично записывал беседы.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. По информации "Европейской правды", Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за этого заявления, он расценил слова Зеленского как вмешательство в американские выборы. Позже глава государства уточнил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США. Экс-президент утверждает, что аудиофайлы, которые опубликовал Деркач, сфабрикованы, но "сырье" он мог получить на Банковой.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс сказал, что записи были подвергнуты сильному редактированию, но даже в таком виде они "не более чем дырка от бублика".

Записи разговоров изучают в Государственном бюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро. ГБР расследует дело по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, а НАБУ – по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Теги: Петр Порошенко, Украина, Джо Байден, Андрей Деркач, прослушка, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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