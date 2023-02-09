Еще одному украинскому нардепу сообщили о подозрении в недостоверном декларировании – не указал Lexus стоимостью 1,9 млн грн

По данным СМИ, речь идет о нардепе Нагорняке. Lexus его отца уже становился героем журналистского расследования Фото: rada.gov.ua

"По поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил действующему народному депутату о подозрении в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию", – говорится в сообщении прокуратуры.

Действия депутата квалифицированы по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

"Народный депутат в декларации за 2020 год не указал автомобиль Lexus 2020 выпуска, который принадлежал его отцу, но которым он совместно с женой пользовался с момента покупки. Стоимость автомобиля составляет почти 1,9 млн грн", – уточнили в САП.

Местонахождение нардепа не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135 и ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Расследование этих фактов антикоррупционные органы начали на основании заключения Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, уточнили в НАБУ.

САП и НАБУ не называют имени депутата, но, по данным источников "Бабеля" и "Интерфакс-Украина", речь идет о нардепе от "Слуги народа", главе подкомитета по вопросам энергоэффективности Сергее Нагорняке.

В январе 2021 года журналисты "Слідства.Інфо" опубликовали расследование. В нем говорилось, что отец Нагорняка приобрел Lexus ES 350 2020 года выпуска. Средняя стоимость такого авто на тот момент – $50 тыс. Отец депутата, 69-летний пенсионер Владимир Нагорняк, ставший владельцем нового автомобиля, проживает в поселке в Житомирской области.

Нардеп отказался комментировать журналистам происхождение транспортного средства. "У родителей есть какие-то свои сбережения, не очень корректно это комментировать", – сказал он. Связаться с его отцом изданию не удалось.

8 февраля Нагорняк опубликовал в Facebook селфи из Одессы и заявил, что работает над установкой "Юрты несокрушимости" в Одесской области.