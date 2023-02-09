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Еще одному украинскому нардепу сообщили о подозрении в недостоверном декларировании – не указал Lexus стоимостью 1,9 млн грн

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По данным СМИ, речь идет о нардепе Нагорняке. Lexus его отца уже становился героем журналистского расследования
По данным СМИ, речь идет о нардепе Нагорняке. Lexus его отца уже становился героем журналистского расследования
Фото: rada.gov.ua

Антикоррупционные органы Украины 8 февраля сообщили о подозрении в недостоверном декларировании еще одному народному депутату. Об этом написали пресс-службы САП и НАБУ.

"По поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил действующему народному депутату о подозрении в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию", – говорится в сообщении прокуратуры. 

Действия депутата квалифицированы по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. 

"Народный депутат в декларации за 2020 год не указал автомобиль Lexus 2020 выпуска, который принадлежал его отцу, но которым он совместно с женой пользовался с момента покупки. Стоимость автомобиля составляет почти 1,9 млн грн", – уточнили в САП. 

Местонахождение нардепа не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135 и ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Расследование этих фактов антикоррупционные органы начали на основании заключения Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, уточнили в НАБУ.

САП и НАБУ не называют имени депутата, но, по данным источников "Бабеля" и "Интерфакс-Украина", речь идет о нардепе от "Слуги народа", главе подкомитета по вопросам энергоэффективности Сергее Нагорняке.

В январе 2021 года журналисты "Слідства.Інфо" опубликовали расследование. В нем говорилось, что отец Нагорняка приобрел Lexus ES 350 2020 года выпуска. Средняя стоимость такого авто на тот момент  $50 тыс. Отец депутата, 69-летний пенсионер Владимир Нагорняк, ставший владельцем нового автомобиля, проживает в поселке в Житомирской области. 

Нардеп отказался комментировать журналистам происхождение транспортного средства. "У родителей есть какие-то свои сбережения, не очень корректно это комментировать",  сказал он. Связаться с его отцом изданию не удалось.

8 февраля Нагорняк опубликовал в Facebook селфи из Одессы и заявил, что работает над установкой "Юрты несокрушимости" в Одесской области. 

Контекст:

НАБУ и САП за последние месяцы вручили подозрения в недостоверном декларировании – как правило, недвижимости – нескольким нардепам. Среди них, по данным СМИ, были сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов,  нардепы от "Слуги народа" Юрий Камельчук и Анна Колесник, депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец.

Теги: народные депутаты, декларация, антикоррупционное бюро, расследование, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, подозрение, САП, декларирование, электронное декларирование, автомобиль, Сергей Нагорняк
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