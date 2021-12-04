Если бы во время спецоперации с вагнеровцами возникла угроза для гражданских пассажиров, борт полетел бы дальше – разведчик

В случае угрозы для гражданских лиц самолет с бойцами ЧВК "Вагнер" не посадили бы в Украине Фото: depositphotos.com

Об этом Семенюк сообщил 3 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Дело в том, что еще во время планирования любой операции учитываются все риски. Если риск превышает лимит или, скажем, переходит "красную линию", операция не планируется дальше в таком русле", – отметил разведчик.

По его словам, спецслужбы предполагали, что может возникнуть опасность для пассажиров.

"Но дело в том, что никто не знал – ни россияне, ни турки не знали, что на самом деле происходит. Если бы информация была о том, что самолет садится из-за каких-то причин, люди на борту не знали бы, куда они садятся. Они не понимали бы этого. И даже если бы случилось такое, что возникла бы угроза гражданским людям, которые находились в самолете, он бы просто полетел дальше. Все", – заявил Семенюк.