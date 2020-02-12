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Федине сообщили о подозрении, эвакуацию украинцев из Китая пока не провели. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 12 февраля.

Федину подозревают в угрозах Зеленскому
Федину подозревают в угрозах Зеленскому
Фото: eurosolidarity.org

Федине сообщили о подозрении

12 февраля народному депутату Украины от "Европейской солидарности" Софии Федине сотрудники Государственного бюро расследований объявили подозрение по делу об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Эвакуацию украинцев из Китая отложили

Посольство Украины в Китае сообщало, что эвакуация граждан Украины из города Ухань, эпицентра вспышки коронавируса 2019-nCov, пройдет 11 февраля, но сегодня ее не провели. Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что задержка связана с минимизацией рисков проникновения в Украину нового коронавируса. По его словам, эвакуация – вопрос нескольких дней.

В Минске предварительно согласовали участок разведения на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске 12 февраля "практически согласовала" участок разведения сил и средств в районе Гнутово Донецкой области. Остальные участки обсуждаются.

Facebook удалил сеть аккаунтов спецслужб РФ

Компания Facebook сообщила об удалении из сети аккаунтов и групп, связанных с российскими спецслужбами, которые работали в основном в Украине, а также в других странах. Эту сеть создали для незаконного вмешательства во внутренние дела других стран, прежде всего Украины, сообщили в компании.

Утвержден безвиз с Маршалловыми островами

12 февраля Кабинет Министров Украины утвердил документ, необходимый для безвизового режима с Маршалловыми Островами. Граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней.

Теги: Мария Коршунова, Китай, Facebook, эвакуация, Гнутово, контактная группа, война в Украине, отвод вооружений, подозрение, София Федина, Маршалловы острова, коронавирус 2019-nCoV, Ухань
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