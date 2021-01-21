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Фукс назвал главных, по его мнению, претендентов на должность мэра Харькова

Бизнесмен Павел Фукс считает, что на выборы мэра Харькова может повлиять поддержка кандидата президентом Владимиром Зеленским.

Последние 10 лет мэром Харькова был Кернес
Последние 10 лет мэром Харькова был Кернес
Фото: city.kharkov.ua

Главными претендентами на должность мэра Харькова будут секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов и экс-мэр города Михаил Добкин. Такое мнение друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс выразил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 21 января.

"Я пока же не знаю, кто на них пойдет. Сильные кандидаты сейчас – Терехов, Добкин. Далее – [нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр] Фельдман, возможно [внефракционный нардеп, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Юлия] Светличная. Плюс мы же не знаем, кого Зе (президент Владимир Зеленский. – "ГОРДОН") будет поддерживать", – сказал он.

Бизнесмен считает, что новые выборы мэра состоятся в октябре, потому что в марте их провести "нереально".

Фукс выразил уверенность, что бизнесмен Александр Ярославский и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на выборах мэра поддержат Терехова.

"Потому что все знают, кто это такой. Но это же выборы, это трудно угадать", – подчеркнул Фукс.

Внеочередные выборы мэра Харькова должны провести в связи со смертью в декабре 2020 года избранного городского головы Геннадия Кернеса. Он выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите"Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

После смерти Кернеса обязанности мэра Харькова исполняет Терехов.

Фукс и Кернес были друзьями с детства. Фукс родился в Харькове, долгое время прожил в России, где и заработал свой капитал. В 2017 году он сообщил журналистам, что активов в РФ он уже не имеет и отказался от российского гражданства, поскольку в 2015 году получил новый украинский паспорт.

Теги: Михаил Добкин, Харьков, выборы, Геннадий Кернес, Арсен Аваков, Александр Ярославский, Владимир Зеленский, Игорь Терехов, Юлия Светличная, Павел Фукс, Александр Фельдман
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