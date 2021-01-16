ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Генерал, ты знаешь, что такое бурштин?" Луценко рассказал о казусе украинизации в МВД

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко привел пример последствий украинизации Министерства внутренних дел в 2005 году. Начальник управления МВД в Луганске отправил ему отчет о борьбе с нелегальной добычей янтаря, потому что не знал слово "бурштин".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Луценко рассказал, как его подчиненные получили сигнал: хочешь повышение разговаривай на украинском
Луценко рассказал, как его подчиненные получили сигнал: хочешь повышение – разговаривай на украинском
Фото: Юрій Луценко / Facebook

Бывший генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины Юрий Луценко прокомментировал в Facebook 16 января украинизацию сферы услуг. Он рассказал, как в 2005 году все руководство Министерства внутренних дел Украины, в том числе районных управлений, перешло на украинский язык.

Подчиненным Луценко дали сигнал: хочешь повышение – разговаривай на украинском. На фоне украинизации ведомства, по словам Луценко, произошел "один смешной казус" с начальником управления внутренних дел в Луганске.

"В первые дни на посту министра я, уроженец Ровенской области, дал поручение зачистить нелегальную добычу янтаря. Приказ об операции "Бурштин" ("Янтарь") был подготовлен и подписан немедленно. Но разослали его не в три соответствующие области, а по всей Украине. С указанием доложить о выполнении через три месяца", – отметил он.

Экс-глава МВД очень удивился, когда в начале весны приходили отчеты из Сумской и Черниговской областей.

"Но, думаю, может, и на тамошнее Полесье доползла эта чума. Но рапорт из Луганска ввел меня в ступор. Какой к черту янтарь в тех степях? Звоню начальнику УВД, ныне покойному генералу. Спрашиваю: "Как у вас операция "Бурштин"?" Тот, волнуясь и стараясь говорить правильным государственным языком, сообщает: "Господин министр, активно работаем, возбудили 158 дел, арестовали на 230 млн, есть перспективные разработки",  написал Луценко.

Тогда он аккуратно спросил, в чем специфика дел по янтарю (бурштину) в области. Генерал в ответ говорил об "организации формы, налаживании путей и связей в высших эшелонах власти и сотрудничестве с зарубежными .партнерами".

"Я, не выдерживая, спрашиваю в лоб: "Генерал, ты знаешь, что такое бурштин?" Тот спрашивает: "Честно, господин министр?" – "Нет, говорю, на...би министра!" Генерал вздыхает и признается: "Не знаю, господин министр. Мы, – говорит, – посмотрели в словарь, но там тоже нет. (В советских словарях был янтарь – янтар.) Тогда мы посоветовались с коллегой в Донецкой области... (Ну, ясно – главные знатоки государственного языка.) Те тоже не знали, господин министр. Ну, мы вместе решили, что это что-то иностранное". – "И что? Какие дела мне в рапорт пишете?" – "А всю контрабанду, господин министр", – отметил бывший министр внутренних дел.

В Украине с 16 января все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство "Интерфакс-Украина".

Теги: Юрий Луценко, Донецкая область, Сумская область, украинский язык, контрабанда, Черниговская область, янтарь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
  Netflix в день премьеры впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами
  Netflix в день премьеры впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
Беременная жена Павлика рассказала, когда планирует сыграть свадьбу для друзей и близких
Беременная жена Павлика рассказала, когда планирует сыграть свадьбу для друзей и близких
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
Умер российский актер Воробьев
Умер российский актер Воробьев
У звезды ситкома Saved by the Bell Даймонда диагностировали рак
У звезды ситкома Saved by the Bell Даймонда диагностировали рак
"Не успели снять серию с Сашей". Рудковская отреагировала на смерть Грачевского
"Не успели снять серию с Сашей". Рудковская отреагировала на смерть Грачевского
"На месте дома терпимости планируют установить памятник выдающемуся певцу, символу патриотизма Слипаку". Деятели культуры обратились к Зеленскому и Кличко
"На месте дома терпимости планируют установить памятник выдающемуся певцу, символу патриотизма Слипаку". Деятели культуры обратились к Зеленскому и Кличко G
Дочь Литвиновой снялась топлес
Дочь Литвиновой снялась топлес
"Моя любовь". Орбакайте показала архивное фото с мужем
"Моя любовь". Орбакайте показала архивное фото с мужем
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
  "Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
"Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Тоня Матвиенко показала ню-фото на позднем сроке беременности
Тоня Матвиенко показала ню-фото на позднем сроке беременности
"Случилось чудо!" Мика Ньютон, у которой в 2019 году выявили онкологию, получила результаты анализов
"Случилось чудо!" Мика Ньютон, у которой в 2019 году выявили онкологию, получила результаты анализов
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS