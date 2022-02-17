Глава МИД Великобритании заявила об увеличении Лондоном финансовой поддержки Украины до £100 млн

Великобритания поддерживает Украину в ее праве выбирать свое будущее, отметила Трасс Фото: EPA

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Когда премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] посетил Киев ранее в этом месяце, он объявил о предоставлении £88 млн на поддержку демократии Украины и энергетической безопасности. Сегодня я могу объявить следующий компонент нашей поддержки – увеличение финансирования на эти проекты до £100 млн", – сказала Трасс.

Она отметила, что Великобритания поддерживает Украину в ее праве выбирать свое будущее.

"Мы очень горды, что находимся на передовом плане в поддержке Украины. Мы предоставили оборонное оружие и провели обучение 22 тыс. военнослужащих украинской армии", – подчеркнула Трасс.

Министр прибыла в Киев 17 февраля. Это ее первый визит в Украину в должности главы МИД Великобритании.

Трасс заявила, что РФ не замедляет наращивание войск и не отводит их от границ Украины, вероятность вторжения высока. Она подчеркнула, что в случае агрессии против Украины ее союзники введут пакет скоординированных санкций против РФ.