Глава МИД Великобритании заявила об увеличении Лондоном финансовой поддержки Украины до £100 млн

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.
"Когда премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] посетил Киев ранее в этом месяце, он объявил о предоставлении £88 млн на поддержку демократии Украины и энергетической безопасности. Сегодня я могу объявить следующий компонент нашей поддержки – увеличение финансирования на эти проекты до £100 млн", – сказала Трасс.
Она отметила, что Великобритания поддерживает Украину в ее праве выбирать свое будущее.
"Мы очень горды, что находимся на передовом плане в поддержке Украины. Мы предоставили оборонное оружие и провели обучение 22 тыс. военнослужащих украинской армии", – подчеркнула Трасс.
Министр прибыла в Киев 17 февраля. Это ее первый визит в Украину в должности главы МИД Великобритании.
Трасс заявила, что РФ не замедляет наращивание войск и не отводит их от границ Украины, вероятность вторжения высока. Она подчеркнула, что в случае агрессии против Украины ее союзники введут пакет скоординированных санкций против РФ.
На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай нападения. Джонсон неоднократно призывал РФ к деэскалации. Новое вторжение в Украину для России будет болезненным и кровавым, подчеркивал он.
Визит Трасс в Киев сначала планировался 1 февраля, но накануне поездки в Украину глава британского МИД заболела COVID-19. Трасс должна была сопровождать Джонсона.
1 февраля в день его визита в Киев Великобритания анонсировала предоставление Украине £88 млн на снижение энергозависимости от РФ.