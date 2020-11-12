Гостелерадиофонд России опубликовал сюжет о встрече Байдена с Громыко в 1988 году

В России опубликовали сюжет программы "Время" о встрече председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко с сенатором Джо Байденом, кандидатом от Демократической партии в президенты США, который, вероятно, победил на выборах.

В 1988 году Байден посетил СССР в качестве члена комиссии по иностранным делам Сената США Фото: ЕРА

Гостелерадиофонд России 10 ноября выложил на YouTube-канале "Советское телевидение. Гостелеладиофонд России" сюжет программы "Время" о визите в Москву члена комиссии по иностранным делам Сената США Джозефа Байдена, вышедший в эфир 15 января 1988 года.

Байден находился в СССР по приглашению председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко. Во время встречи Байден и Громыко обсуждали ратификацию советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сказано в сюжете.

"Советский Союз хотел бы верить, что переговоры, ныне проходящие между нашими странами, тоже увенчаются успехом. И он ожидает, что с американской стороны будет проявлен к ним конструктивный подход", – уточнили в программе.

Сюжет о встрече Байдена и Громыко набрал 193 тыс. просмотров.

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Видео: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России / YouTube

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.

В ходе опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos через неделю после выборов, около 80% взрослых американцев высказали мнение, что Байден победил на выборах президента США.