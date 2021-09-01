Гражданская жена подсанкционного нардепа Козака сменила имя, фамилию и отчество

Против Козака и его гражданской жены ввели санкции в феврале Фото: zagittya.com.ua

Лавренюк, по данным СМИ, является гражданской женой Козака, которую он не декларирует. Она имеет гражданства двух стран – Украины и России.

Журналисты обратили внимание, что теперь онлайн-форма Федеральной налоговой для проверки идентификационных номеров граждан РФ указывает, что идентификационный номер гражданской жены Тараса Козака, ее российский паспорт и указанные в нем персональные данные принадлежат Светлане Петровне Жучковой.

При этом еще по состоянию на февраль 2021 года этот же ресурс указывал, что эти же документы принадлежат Наталье Николаевне Лавренюк, родившейся 26 февраля 1975 года.

Скриншот: radiosvoboda.org

Вместе с тем, изменения ФИО Лавренюк в российских реестрах отражаются не везде, отмечают журналисты. Например, в реестре юридических лиц России указанный идентификационный номер по-прежнему закреплен за Натальей Лавренюк (по крайней мере в извлечении на компанию "НЗНП Трейд", где она владеет долей 25%).