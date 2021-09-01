Гражданская жена подсанкционного нардепа Козака сменила имя, фамилию и отчество

Лавренюк, по данным СМИ, является гражданской женой Козака, которую он не декларирует. Она имеет гражданства двух стран – Украины и России.
Журналисты обратили внимание, что теперь онлайн-форма Федеральной налоговой для проверки идентификационных номеров граждан РФ указывает, что идентификационный номер гражданской жены Тараса Козака, ее российский паспорт и указанные в нем персональные данные принадлежат Светлане Петровне Жучковой.
При этом еще по состоянию на февраль 2021 года этот же ресурс указывал, что эти же документы принадлежат Наталье Николаевне Лавренюк, родившейся 26 февраля 1975 года.
Вместе с тем, изменения ФИО Лавренюк в российских реестрах отражаются не везде, отмечают журналисты. Например, в реестре юридических лиц России указанный идентификационный номер по-прежнему закреплен за Натальей Лавренюк (по крайней мере в извлечении на компанию "НЗНП Трейд", где она владеет долей 25%).
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.
19 февраля 2021 года СНБО решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк.
11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, уехал из Украины. 20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.
Журналисты программы "Схемы" сообщали, что Козак 24 февраля улетел из Украины на самолете белорусского бизнесмена. Своим самолетом нардеп пользоваться не мог из-за санкций. Самолет сперва прибыл в Минск, а затем – в Москву.
Глава СБУ Иван Баканов 11 мая сообщал, что Козака нет в Украине. Медведчук заявлял, что он находится в Беларуси на лечении, но в аппарате Верховной Рады сообщили: он не брал больничный или отпуск. 25 июня нардеп задекларировал аренду недвижимости в Беларуси.
13 июля Офис генпрокурора сообщил об аресте имущества Козака.