Гройсман надеется на хороший результат своей партии на парламентстких выборах

Социологические опросы показывают, что партия "Украинская стратегия Гройсмана" преодолевает пятипроцентный барьер прохождения в Верховную Раду, и это является хорошим началом, заявил глава партии Владимир Гройсман.



Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил, что на парламентских выборах в Украине его партия "Украинская стратегия Гройсмана" сможет показать хороший результат. такое мнение он выразил в интервью агентству "Интерфакс Украина" 1 февраля.

"Социология показывает, что на сегодняшний день мы преодолеваем пятипроцентный барьер – это хорошо для начала. Я понимаю, что многих это беспокоит. Я знаю, что некоторые этого боятся, потому что у нас есть политические силы, которые считают, что именно они навеки во власти и никто не имеет права им создать конкуренцию. Мы конкуренции точно не боимся. Я понимаю, что многие хотят нам помешать, но одна из черт украинского народа – мудрость, и она не даст кому-то реализовать свои тайные замыслы", – надеется политик.

Гройсман считает, что люди в результатах последних выборов в Верховную Раду абсолютно не виноваты.

"Они, как люди добрые и открытые, поверили в то, что наконец они дают полноту власти той команде, которая должна сделать все, что нужно сделать в стране. Они поверили, они дали мандат. Любой премьер-министр просто позавидовал бы тем возможностям, которые могла создать монокоалиция. Но откуда избиратели знали, что в "Слуге народа" набирают людей, которые понятия не имеют о том, что такое государственное управление, государственные дела и, вообще, что парламент – это не кнопки нажимать, а работать над серьезными, фундаментальными вещами", – сказал он.

По мнению экс-премьера, в парламент прошло очень много абсолютно случайных людей, которые до сих пор не понимают, где они находятся

"И от этого страдают все украинцы. Да, с одной стороны есть ответственность за голосование, но с другой – люди имели только добрые намерения", – резюмировал он.