Гройсман надеется на хороший результат своей партии на парламентстких выборах

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил, что на парламентских выборах в Украине его партия "Украинская стратегия Гройсмана" сможет показать хороший результат. такое мнение он выразил в интервью агентству "Интерфакс Украина" 1 февраля.
Гройсман считает, что люди в результатах последних выборов в Верховную Раду абсолютно не виноваты.
"Они, как люди добрые и открытые, поверили в то, что наконец они дают полноту власти той команде, которая должна сделать все, что нужно сделать в стране. Они поверили, они дали мандат. Любой премьер-министр просто позавидовал бы тем возможностям, которые могла создать монокоалиция. Но откуда избиратели знали, что в "Слуге народа" набирают людей, которые понятия не имеют о том, что такое государственное управление, государственные дела и, вообще, что парламент – это не кнопки нажимать, а работать над серьезными, фундаментальными вещами", – сказал он.
По мнению экс-премьера, в парламент прошло очень много абсолютно случайных людей, которые до сих пор не понимают, где они находятся
"И от этого страдают все украинцы. Да, с одной стороны есть ответственность за голосование, но с другой – люди имели только добрые намерения", – резюмировал он.
Гройсман был премьер-министром с апреля 2016 года по август 2019 года, когда президентом Украины был Петр Порошенко. Кабмин Гройсмана отправили в отставку через три месяца после того, как президентом стал Владимир Зеленский.
На внеочередных выборах 2019 года вместе со своей партией "Украинская стратегия Гройсмана" баллотировался в Верховную Раду, но политсила не преодолела 5-процентный проходной барьер (набрала 2,41% голосов). Всего в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, партия "Голос" – 5,82%.
В президентском рейтинге Киевского международного института социологии, который опубликован 26 января, Гройсман получил 5,8 % поддержки респондентов. Его партия набрала 5,3% голосов поддержки.