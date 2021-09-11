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Интеграция Беларуси и РФ происходит со скоростью улитки – экс-глава МИД Литвы Вайтекунас

Вайтекунас (на фото) считает, что Лукашенко "тянет время"
Вайтекунас (на фото) считает, что Лукашенко "тянет время"
Фото: hromadske.ua

Объединение в Союзное государство Беларуси и России идет со скоростью улитки, заявил 10 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" бывший глава МИД Литвы, экс-посол в Украине Пятрас Вайтекунас.

"Эта интеграция происходит со скоростью улитки, но эта улитка во время встречи в Москве [9 сентября президента РФ Владимира Путина и считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко], по-моему, сделала три шага", – сказал дипломат.

Одним из шагов он назвал совместные военные учения "Запад 2021", а вторым – достигнутые договоренности по поводу 28 союзных договоров, которые Москва и Минск, по мнению Вайтекунаса, могут подписать 4 ноября.

"Лукашенко, конечно, оставил много предохранителей и будет тянуть время", – прогнозирует экс-глава МИД Литвы.

Он считает, что эти "шаги улитки" устраивают Россию, "она позволяет это делать Лукашенко".

"Эта улитка – создание Союзного государства – будет ползти и дальше, но медленно", – предполагает Вайтекунас.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

23 апреля 2021 года во время встречи с Путиным Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия согласовали 26–27 дорожных карт по интеграции. Он говорил, что осенью страны могут подписать договоренности о Союзном государстве.

9 сентября в Москве состоялась новая встреча Путина и Лукашенко, переговоры длились почти 3,5 часа, отмечает ТАСС

Теги: Россия, Беларусь, Москва, Минск, переговоры, военные учения, президент, встреча, Союзное государство, Свобода слова Савика Шустера
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