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Кабмин Украины прекратил действие двух соглашений с РФ о сотрудничестве в авиационной отрасли

Кабмин принял решение 31 января
Кабмин принял решение 31 января
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин Украины прекратил действие двух соглашений с Россией о сотрудничестве в авиационной сфере. Соответствующее постановление №87 правительство приняло на заседании 31 января.

Кабмин прекратил действие Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта от 12 января 1994 года и межправительственного соглашения о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники от 8 февраля 1993 года.

Согласно постановлению, Министерство иностранных дел Украины должно уведомить правительство РФ и Международную организацию гражданской авиации о прекращении действия соглашений.

Контекст:

Украина разорвала дипломатические отношения с РФ 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, авиация, документы, Денис Шмыгаль, Кабмин
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