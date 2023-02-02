Кабмин Украины прекратил действие двух соглашений с РФ о сотрудничестве в авиационной отрасли

Кабмин прекратил действие Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта от 12 января 1994 года и межправительственного соглашения о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники от 8 февраля 1993 года.

Согласно постановлению, Министерство иностранных дел Украины должно уведомить правительство РФ и Международную организацию гражданской авиации о прекращении действия соглашений.