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Климпуш-Цинцадзе: Ситуация вокруг закона об олигархах является свидетельством узурпации власти в Украине

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Климпуш-Цинцадзе: Парламент в понимании сегодняшней власти не является местом для дискуссии. И это очень тревожные колокольчики
Климпуш-Цинцадзе: Парламент в понимании сегодняшней власти не является местом для дискуссии. И это очень тревожные колокольчики
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе / Ivanna Klympush-Tsintsadze / Facebook

Ситуация вокруг голосования в парламенте за законопроект об олигархах свидетельствует о желании Офиса президента узурпировать власть и превратить парламент в ручной орган, заявила народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы видим, что уже в определенный период времени идет такая ползучая узурпация власти президентом [Владимиром] Зеленским вопреки тому, что по Конституции мы парламентско-президентская республика. Та процедура, согласно которой был принят закон, свидетельствует о том, что парламент в понимании сегодняшней власти не является местом для дискуссии. И это очень тревожные колокольчики", – считает политик.

По ее словам, что Офис президента уже давно в ручном режиме руководит правительством и сейчас хочет полностью ликвидировать субъектность парламента.

"Подбираются под управление те даже органы, которые должны быть независимыми, – это чрезвычайно тревожные колокольчики", – добавила Климпуш-Цинцадзе.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства тогдашнего спикера Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку к закону.

Новый глава парламента Руслан Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе об олигархах.

По мнению Разумкова, Зеленский должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

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