Климпуш-Цинцадзе: Ситуация вокруг закона об олигархах является свидетельством узурпации власти в Украине

Климпуш-Цинцадзе: Парламент в понимании сегодняшней власти не является местом для дискуссии. И это очень тревожные колокольчики Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе / Ivanna Klympush-Tsintsadze / Facebook

"Мы видим, что уже в определенный период времени идет такая ползучая узурпация власти президентом [Владимиром] Зеленским вопреки тому, что по Конституции мы парламентско-президентская республика. Та процедура, согласно которой был принят закон, свидетельствует о том, что парламент в понимании сегодняшней власти не является местом для дискуссии. И это очень тревожные колокольчики", – считает политик.

По ее словам, что Офис президента уже давно в ручном режиме руководит правительством и сейчас хочет полностью ликвидировать субъектность парламента.

"Подбираются под управление те даже органы, которые должны быть независимыми, – это чрезвычайно тревожные колокольчики", – добавила Климпуш-Цинцадзе.