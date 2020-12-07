Кулеба: Нет смысла тратить время, вдохновение и ресурсы, чтобы как-то раскрутить тему "сепаратизма" на Закарпатье

Украине нужно наладить отношения с Венгрией, потому что она является членом НАТО, Евросоюза и потому, что это важный сосед Украины в Центральной Европе, отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Никто не настроен политически воевать с Венгрией. Но и Венгрия должна уважать наше национальное законодательство и национальные интересы Фото: EPA

Никаких причин, по которым может измениться статус Закарпатской области, нет. Об этом в интервью "РБК-Украина", которое вышло 7 декабря, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя украинско-венгерские отношения.

"Не имеет смысла тратить время, вдохновение и ресурсы, чтобы как-то раскрутить тему "сепаратизма" в Закарпатье, потому что ни по одному объективному показателю нет никаких предпосылок для того, чтобы политический статус-кво в Закарпатской области как-то изменился", – сказал министр.

Он отметил, что существует несколько причин уладить проблемы с Венгрией.

"Во-первых, это важная страна – сосед в Центральной Европе, и мы тоже часть этого пространства, с соседями надо иметь хорошие отношения. Во-вторых, это государство – член НАТО, и мы хотели бы нормально взаимодействовать с Венгрией в вопросе евроатлантической интеграции. В-третьих, это государство – член Евросоюза, позиция которого нам тоже важна. Но решать эти вопросы, имеющиеся проблемы и строить амбициозное будущее можно при двух условиях: когда обе стороны уважают законодательство и национальные интересы друг друга. Уважение интересов друг друга – это пространство, где происходят очень много интерпретаций, чтобы понять, какие интересы и в какой мере надо учитывать. Никто не настроен политически воевать с Венгрией. Но и Венгрия должна уважать наше национальное законодательство и национальные интересы", – сказал он.

По мнению Кулебы, у Украины среди западных соседей больше всего конфликтов с Венгрией, потому что обе страны "очень травмированы своей историей".

"И поэтому очень болезненно относятся к любым вопросам, когда история прорывается в настоящее или еще и пытается диктовать будущее. И вот эти скрытые травмы и вызывают столкновение интересов. И плюс Венгрия вообще в последние годы очень амбициозно себя ведет не только в отношениях с Украиной, но и с рядом других стран, и с Европейским союзом в целом", – добавил он.

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Служба безопасности Украины начала проверку.

Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвало посла Украины и выразило недовольство.

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины по факту разжигания межнациональной вражды из-за угроз украинцам венгерского происхождения открыла уголовное производство.

Венгрия 1 декабря заявила о желании направить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатскую область. В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожаловался на Украину в Альянс.

3 декабря Сийярто заявил, что СММ ОБСЕ якобы запретили общаться с венграми в Закарпатской области.