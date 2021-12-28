Кулеба: Все, кто пытаются помешать развитию отношений между Украиной и Китаем в торговой сфере, работают против интересов Украины

Кулеба: У нас нет намерений отдавать Китаю что-либо, что стратегически может негативно повлиять на безопасность Украины Фото: mfa.gov.ua

"Китай является торговым партнером Украины номер один. Все люди, которые пытаются помешать развитию отношений между Украиной и Китаем в торговой сфере, работают против интересов Украины", – заявил Кулеба.

Он отметил, что у Украины и Китая есть разногласия в видении ряда политических вопросов и Украина "соответственно" строит свою политику.

"Третий элемент – это сотрудничество в секторе безопасности. Мы понимаем, что партнером по безопасности Украины номер один являются США. И у нас нет намерений отдавать Китаю что-либо, что стратегически может негативно повлиять на безопасность Украины", – подчеркнул министр.

По его словам, в последние годы перед его приходом на должность внешняя политика Украины была по объективным причинам "сосредоточена исключительно на европейском, евроатлантическом векторе", из-за чего страна потеряла много времени и возможностей действовать на азиатском и африканском направлениях. Кулеба отметил, что теперь старается, не теряя мощностей на европейском и евроатлантическом направлениях, усилить азиатское и африканское.

"Мы будем работать везде в мире, где мы увидим украинский интерес или интерес увидит украинский бизнес. Я идейно за Европу, ЕС и НАТО, и этот стратегический курс Украины абсолютно необратим и неизменен. Но мир гораздо шире, и Украина должна в этом мире чувствовать себя уверенно и получать от этого мира то, что нам нужно, и с выгодой для себя давать другим странам то, что нужно им", – добавил он.