ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба: Все, кто пытаются помешать развитию отношений между Украиной и Китаем в торговой сфере, работают против интересов Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: У нас нет намерений отдавать Китаю что-либо, что стратегически может негативно повлиять на безопасность Украины
Кулеба: У нас нет намерений отдавать Китаю что-либо, что стратегически может негативно повлиять на безопасность Украины
Фото: mfa.gov.ua

Китай – приоритетный партнер Украины в торговой сфере, несмотря на разногласия по ряду политических вопросов, подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Китай является торговым партнером Украины номер один. Все люди, которые пытаются помешать развитию отношений между Украиной и Китаем в торговой сфере, работают против интересов Украины", – заявил Кулеба.

Он отметил, что у Украины и Китая есть разногласия в видении ряда политических вопросов и Украина "соответственно" строит свою политику.

"Третий элемент – это сотрудничество в секторе безопасности. Мы понимаем, что партнером по безопасности Украины номер один являются США. И у нас нет намерений отдавать Китаю что-либо, что стратегически может негативно повлиять на безопасность Украины", – подчеркнул министр.

По его словам, в последние годы перед его приходом на должность внешняя политика Украины была по объективным причинам "сосредоточена исключительно на европейском, евроатлантическом векторе", из-за чего страна потеряла много времени и возможностей действовать на азиатском и африканском направлениях. Кулеба отметил, что теперь старается, не теряя мощностей на европейском и евроатлантическом направлениях, усилить азиатское и африканское.

"Мы будем работать везде в мире, где мы увидим украинский интерес или интерес увидит украинский бизнес. Я идейно за Европу, ЕС и НАТО, и этот стратегический курс Украины абсолютно необратим и неизменен. Но мир гораздо шире, и Украина должна в этом мире чувствовать себя уверенно и получать от этого мира то, что нам нужно, и с выгодой для себя давать другим странам то, что нужно им", – добавил он.

Контекст:

Китай, по данным базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований, сейчас является второй экономикой в мире после США. Но, по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг.

В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировала из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд).

Кулеба отмечал, что в 2019 году Китай впервые стал "торговым партнером Украины №1". "Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом... Но при этом бизнес цветет ярким цветом", – цитировал его "Укринформ".

Правящую партию Китая критикуют за нарушение прав человека в стране. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в докладе за 2020 год отметила, что нарушения прав человека встречаются и в других странах, но "нигде больше правительство настолько энергично и демонстративно не играет политическими мускулами, чтобы подорвать международные стандарты прав человека и институты обеспечения ответственности". В докладе упоминаются массовые репрессии против граждан Китая тюркского происхождения (уйгуров, казахов и других меньшинств), государственная электронная слежка и интернет-цензура.

Главы парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что принципы партии монобольшинства в Верховной Раде и Коммунистической партии Китая во многом совпадают. Бывший глава партии "Слуга народа", ныне первый вице-спикер парламента Александр Корниенко говорил, что Украина может перенять у Китая опыт "партийной меритократии", менеджмента и построения стратегий.

Эти заявления появились на фоне скандала, связанного с возможным давлением Китая на Украину. По данным агентства Associated Press, Китай шантажировал Украину на заседании Совета ООН по правам человека, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне. Украина подпись отозвала, но публично свои действия не объяснила.

Кулеба в июле заявлял, что в этой теме в публичном пространстве "видна верхушка верхушки айсберга" и что "история еще не отыграна".

Теги: США, Китай, МИД, экономика, МИД Украины, бизнес, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, торговля
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Виктора Павлика показала его отца Франека
Жена Виктора Павлика показала его отца Франека
Дэвид Бекхэм рассмешил сеть своей позой на семейном рождественском снимке
Дэвид Бекхэм рассмешил сеть своей позой на семейном рождественском снимке
"Животик или мне кажется?", "Милый ангел". В сети обсуждают новую фотосессию Шоптенко в платье свободного кроя
"Животик или мне кажется?", "Милый ангел". В сети обсуждают новую фотосессию Шоптенко в платье свободного кроя
"М-м-м, секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук прогнулась в танце и засветила роскошную грудь в декольте
"М-м-м, секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук прогнулась в танце и засветила роскошную грудь в декольте
Дочь Синди Кроуфорд засветила пятую точку на отдыхе в Мексике
Дочь Синди Кроуфорд засветила пятую точку на отдыхе в Мексике
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье
  "Вместо ибупрофена лучше запустить в себя "ибупрочлен". "Взрослые девочки" Полякова и Ефросинина обсудили секс во время месячных
  "Вместо ибупрофена лучше запустить в себя "ибупрочлен". "Взрослые девочки" Полякова и Ефросинина обсудили секс во время месячных
В сеть попали фото страстного поцелуя основателя Amazon Безоса с его подругой на яхте
В сеть попали фото страстного поцелуя основателя Amazon Безоса с его подругой на яхте
"Это потрясающе!" Голая plus size модель Эшли Грэм показала тело на последних сроках беременности
"Это потрясающе!" Голая plus size модель Эшли Грэм показала тело на последних сроках беременности
Воссоединение Лопес и Аффлека, свобода Спирс, раздвинутые ноги Мадонны. Самые обсуждаемые события зарубежного шоу-бизнеса в 2021 году
Воссоединение Лопес и Аффлека, свобода Спирс, раздвинутые ноги Мадонны. Самые обсуждаемые события зарубежного шоу-бизнеса в 2021 году
"Уговариваю на четвертого", "Девочку, девочку!" Горбунов заинтриговал сеть своей просьбой к Осадчей
"Уговариваю на четвертого", "Девочку, девочку!" Горбунов заинтриговал сеть своей просьбой к Осадчей
33-летняя бельгийская принцесса объявила о помолвке с 30-летним банкиром марокканского происхождения
33-летняя бельгийская принцесса объявила о помолвке с 30-летним банкиром марокканского происхождения
В сети заподозрили, что бывший муж Риз Уизерспун сменил ориентацию
В сети заподозрили, что бывший муж Риз Уизерспун сменил ориентацию
  "Я чуть не умерла". Ефросинина на съемках шоу "Взрослые девочки" спасла Поляковой жизнь. Видео
  "Я чуть не умерла". Ефросинина на съемках шоу "Взрослые девочки" спасла Поляковой жизнь. Видео
54-летняя Джулия Робертс засветила на пляже подтянутую фигуру. В сеть попали ее фото в купальнике
54-летняя Джулия Робертс засветила на пляже подтянутую фигуру. В сеть попали ее фото в купальнике
"Сладкая девочка". 36-летняя экс-участница "ВИА Гры" Котова крупным планом показала голую грудь
"Сладкая девочка". 36-летняя экс-участница "ВИА Гры" Котова крупным планом показала голую грудь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ой, я пирожок вижу", "Срам свой выставила". Волочкова показала промежность (107012)
2
Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта (71129)
3
"Дерзкая". Рианна засветила грудь и бедра в откровенном белье (65559)
4
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне (49745)
5
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (49698)
6
"Выше ляжку можешь показать?", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (44599)
7
"Новейшая сила киски", "Синдром Волочкой". Maruv раздвинула голые ноги и показала промежность (36967)
8
"Классная и красивая", "Надя – супер". Мейхер показала свое новое фото практически без макияжа (36429)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS