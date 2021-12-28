Кулеба: Все, кто пытаются помешать развитию отношений между Украиной и Китаем в торговой сфере, работают против интересов Украины

"Китай является торговым партнером Украины номер один. Все люди, которые пытаются помешать развитию отношений между Украиной и Китаем в торговой сфере, работают против интересов Украины", – заявил Кулеба.
Он отметил, что у Украины и Китая есть разногласия в видении ряда политических вопросов и Украина "соответственно" строит свою политику.
"Третий элемент – это сотрудничество в секторе безопасности. Мы понимаем, что партнером по безопасности Украины номер один являются США. И у нас нет намерений отдавать Китаю что-либо, что стратегически может негативно повлиять на безопасность Украины", – подчеркнул министр.
По его словам, в последние годы перед его приходом на должность внешняя политика Украины была по объективным причинам "сосредоточена исключительно на европейском, евроатлантическом векторе", из-за чего страна потеряла много времени и возможностей действовать на азиатском и африканском направлениях. Кулеба отметил, что теперь старается, не теряя мощностей на европейском и евроатлантическом направлениях, усилить азиатское и африканское.
"Мы будем работать везде в мире, где мы увидим украинский интерес или интерес увидит украинский бизнес. Я идейно за Европу, ЕС и НАТО, и этот стратегический курс Украины абсолютно необратим и неизменен. Но мир гораздо шире, и Украина должна в этом мире чувствовать себя уверенно и получать от этого мира то, что нам нужно, и с выгодой для себя давать другим странам то, что нужно им", – добавил он.
Китай, по данным базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований, сейчас является второй экономикой в мире после США. Но, по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг.
В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировала из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд).
Кулеба отмечал, что в 2019 году Китай впервые стал "торговым партнером Украины №1". "Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом... Но при этом бизнес цветет ярким цветом", – цитировал его "Укринформ".
Правящую партию Китая критикуют за нарушение прав человека в стране. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в докладе за 2020 год отметила, что нарушения прав человека встречаются и в других странах, но "нигде больше правительство настолько энергично и демонстративно не играет политическими мускулами, чтобы подорвать международные стандарты прав человека и институты обеспечения ответственности". В докладе упоминаются массовые репрессии против граждан Китая тюркского происхождения (уйгуров, казахов и других меньшинств), государственная электронная слежка и интернет-цензура.
Главы парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что принципы партии монобольшинства в Верховной Раде и Коммунистической партии Китая во многом совпадают. Бывший глава партии "Слуга народа", ныне первый вице-спикер парламента Александр Корниенко говорил, что Украина может перенять у Китая опыт "партийной меритократии", менеджмента и построения стратегий.
Эти заявления появились на фоне скандала, связанного с возможным давлением Китая на Украину. По данным агентства Associated Press, Китай шантажировал Украину на заседании Совета ООН по правам человека, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне. Украина подпись отозвала, но публично свои действия не объяснила.
Кулеба в июле заявлял, что в этой теме в публичном пространстве "видна верхушка верхушки айсберга" и что "история еще не отыграна".