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Левочкин просит отозвать его из оборонного комитета Рады. Раньше считал это "бессмысленным"

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У Левочкина нет доступа к государственной тайне
У Левочкина нет доступа к государственной тайне
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Члены депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Сергей Левочкин и Михаил Папиев предложили Верховной Раде отозвать Левочкина из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Проект постановления №9109 зарегистрирован в Раде 15 марта.

В пояснительной записке отмечается, что Левочкин не имеет допуска к государственной тайне во время действия военного положения в Украине.

В феврале аналогичный проект постановления был зарегистрирован представителями фракций "Слуга народа" и "Голос", но на пленарном заседании его пока не рассматривали. Причиной отзыва авторы документа также называли отсутствие у нардепа допуска к государственной тайне во время военного положения. Принятие постановления обеспечит комитету более эффективную работу, считают они.

Среди инициаторов документа, в частности, замглавы комитета, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Комментируя эту инициативу, Левочкин через пресс-службу заявил, что "считает инициативу Марьяны Безуглой бессмысленной". Он пояснял, что поддерживает все решения комитета, которые направлены на усиление обороноспособности Украины, а в рассмотрении вопросов, связанных с государственной тайной, не участвует. 

Контекст:

14 апреля 2022 года Совет по национальной безопасности и обороне Украины НБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

21 апреля 2022 года депутаты из фракции ОПЗЖ создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В в нее вошли 25 парламентариев, в том числе Левочкин.

В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Парламент уже лишил ряд нардепов мандатов после поданных ими заявлений или прекращения их гражданства, в частности, избранных от ОПЗЖ.

По данным движения "Чесно", перед началом полномасштабного вторжения Левочкин уехал из Украины и в 2022 году пропустил все заседания Верховной Рады.

Теги: Верховная Рада, Сергей Левочкин, народные депутаты, гостайна, война России против Украины, Марьяна Безуглая, ОПЗЖ
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