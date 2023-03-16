Левочкин просит отозвать его из оборонного комитета Рады. Раньше считал это "бессмысленным"

В пояснительной записке отмечается, что Левочкин не имеет допуска к государственной тайне во время действия военного положения в Украине.
В феврале аналогичный проект постановления был зарегистрирован представителями фракций "Слуга народа" и "Голос", но на пленарном заседании его пока не рассматривали. Причиной отзыва авторы документа также называли отсутствие у нардепа допуска к государственной тайне во время военного положения. Принятие постановления обеспечит комитету более эффективную работу, считают они.
Среди инициаторов документа, в частности, замглавы комитета, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.
Комментируя эту инициативу, Левочкин через пресс-службу заявил, что "считает инициативу Марьяны Безуглой бессмысленной". Он пояснял, что поддерживает все решения комитета, которые направлены на усиление обороноспособности Украины, а в рассмотрении вопросов, связанных с государственной тайной, не участвует.
14 апреля 2022 года Совет по национальной безопасности и обороне Украины НБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
21 апреля 2022 года депутаты из фракции ОПЗЖ создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В в нее вошли 25 парламентариев, в том числе Левочкин.
В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.
Парламент уже лишил ряд нардепов мандатов после поданных ими заявлений или прекращения их гражданства, в частности, избранных от ОПЗЖ.
По данным движения "Чесно", перед началом полномасштабного вторжения Левочкин уехал из Украины и в 2022 году пропустил все заседания Верховной Рады.