Левочкин просит отозвать его из оборонного комитета Рады. Раньше считал это "бессмысленным"

В пояснительной записке отмечается, что Левочкин не имеет допуска к государственной тайне во время действия военного положения в Украине.

В феврале аналогичный проект постановления был зарегистрирован представителями фракций "Слуга народа" и "Голос", но на пленарном заседании его пока не рассматривали. Причиной отзыва авторы документа также называли отсутствие у нардепа допуска к государственной тайне во время военного положения. Принятие постановления обеспечит комитету более эффективную работу, считают они.

Среди инициаторов документа, в частности, замглавы комитета, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Комментируя эту инициативу, Левочкин через пресс-службу заявил, что "считает инициативу Марьяны Безуглой бессмысленной". Он пояснял, что поддерживает все решения комитета, которые направлены на усиление обороноспособности Украины, а в рассмотрении вопросов, связанных с государственной тайной, не участвует.