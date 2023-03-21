Левочкина исключили из оборонного комитета Рады – Железняк

За проголосовали 236 парламентариев.

Инициатива ухода из оборонного комитета принадлежит самому Левочкину. 16 марта он вместе с коллегой по группе Михаилом Папиевым зарегистрировали соответствующий законопроект №9109.

В пояснительной записке отмечалось, что Левочкин не имел допуска к государственной тайне во время действия военного положения в Украине и не участвовал в обсуждении связанных с ней вопросов.

Однако на фоне требований представителей фракций "Слуга народа" и "Голос" он заявил, что просит отозвать его из состава комитета.

"По-прежнему считаю всю эту суету вокруг моей фамилии бессмысленной, но так сейчас будет разумнее", – процитировали слова Левочкина в его пресс-службе после появления нового проекта.