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Левочкина исключили из оборонного комитета Рады – Железняк

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Нардеп сам инициировал уход из комитета
Нардеп сам инициировал уход из комитета
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Верховная Рада Украины исключила депутата от депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Сергея Левочкина из комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил 21 марта в Telegram.

За проголосовали 236 парламентариев.

Инициатива ухода из оборонного комитета принадлежит самому Левочкину. 16 марта он вместе с коллегой по группе Михаилом Папиевым зарегистрировали соответствующий законопроект №9109.

В пояснительной записке отмечалось, что Левочкин не имел допуска к государственной тайне во время действия военного положения в Украине и не участвовал в обсуждении связанных с ней вопросов.

Однако на фоне требований представителей фракций "Слуга народа" и "Голос" он заявил, что просит отозвать его из состава комитета.

"По-прежнему считаю всю эту суету вокруг моей фамилии бессмысленной, но так сейчас будет разумнее", – процитировали слова Левочкина в его пресс-службе после появления нового проекта. 

Контекст:

14 апреля 2022 года Совет по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО) решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

21 апреля 2022 года депутаты из фракции ОПЗЖ создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В в нее вошли 25 парламентариев, в том числе Левочкин.

В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Парламент уже лишил ряд нардепов мандатов после поданных ими заявлений или прекращения их гражданства, в частности, избранных от ОПЗЖ.

По данным движения "Чесно", перед началом полномасштабного вторжения Левочкин уехал из Украины и в 2022 году пропустил все заседания Верховной Рады.

Теги: Верховная Рада, Сергей Левочкин, народные депутаты, оборона, военное положение, гостайна, Ярослав Железняк
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