Левочкина исключили из оборонного комитета Рады – Железняк

За проголосовали 236 парламентариев.
Инициатива ухода из оборонного комитета принадлежит самому Левочкину. 16 марта он вместе с коллегой по группе Михаилом Папиевым зарегистрировали соответствующий законопроект №9109.
В пояснительной записке отмечалось, что Левочкин не имел допуска к государственной тайне во время действия военного положения в Украине и не участвовал в обсуждении связанных с ней вопросов.
Однако на фоне требований представителей фракций "Слуга народа" и "Голос" он заявил, что просит отозвать его из состава комитета.
"По-прежнему считаю всю эту суету вокруг моей фамилии бессмысленной, но так сейчас будет разумнее", – процитировали слова Левочкина в его пресс-службе после появления нового проекта.
14 апреля 2022 года Совет по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО) решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
21 апреля 2022 года депутаты из фракции ОПЗЖ создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В в нее вошли 25 парламентариев, в том числе Левочкин.
В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.
Парламент уже лишил ряд нардепов мандатов после поданных ими заявлений или прекращения их гражданства, в частности, избранных от ОПЗЖ.
По данным движения "Чесно", перед началом полномасштабного вторжения Левочкин уехал из Украины и в 2022 году пропустил все заседания Верховной Рады.