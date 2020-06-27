Ляшко рассказал об отношениях с Кличко

Ляшко: Вы знаете, кто мэр Рима или Вены? А спросите в Вене и Риме, кто мэр Киева, все скажут – Кличко Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Такой город, как Киев, должен славиться туристической привлекательностью, а не фамилией мэра. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Вы знаете мэра Рима? Мэра Вены? Но вы спросите в Вене и Риме, кто мэр Киева, все скажут – [Виталий] Кличко. Надо, чтобы город славил мэра, а не фамилия мэра напоминала о городе, которым он руководит", – сказал он.

По словам Ляшко, город должен привлекать туристическими достопримечательностями и инфраструктурными объектами, такой должна быть задача любого городского головы.

На вопрос о том, каковы его отношения с Кличко, Ляшко ответил: "Профессиональные".

"Если вы думаете, что у меня, как у главного государственного санитарного врача, сегодня нет вопросов к любому их мэров городов-миллионников, то их более чем достаточно, вагон и маленькая тележка. Значительный процент эффективности борьбы с коронавирусной болезнью сегодня зависит от мэров городов", – подчеркнул он.

Ляшко прямо не ответил на вопрос Бацман, собирается ли он участвовать в выборах столичного городского головы, но и не отверг такую возможность.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

О намерении баллотироваться на пост столичного мэра уже заявили трое нардепов от "Слуги народа": Александр Дубинский, Александр Ткаченко (накануне он был назначен министром культуры) и Николай Тищенко. Депутат Ирина Верещук говорила, что вопрос ее участия в выборах киевского городского головы "остается открытым". По данным СМИ, участие в выборах может принять и Виктор Ляшко. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что кандидат от "Слуги народа" будет выбран на основании результатов социологических замеров.