Макрон ожидает, что "Израиль и другие страны ООН" изменят позицию и начнут больше помогать Украине

Макрон: Мы надеемся, что в следующие месяцы эти страны смогут поменять отношение и будут делать больше Фото: ЕРА

"Мы бы надеялись, что Израиль примет больше участия в вопросе Украины. Есть и другие страны ООН, которые верят в демократические ценности, но не предоставили много оборудования. Мы надеемся, что в следующие месяцы эти страны смогут поменять отношение и будут делать больше", – заявил он в ответ на вопрос о необходимости увеличения Израилем помощи Украине.

По мнению Макрона, союзники по НАТО также должны делать больше для Украины, особенно сейчас, во время контрнаступления.

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего абсурдом и слабостью нежелание НАТО пригласить Украину к членству, Макрон отметил, что президент Украины имеет право требовать.

"Это справедливо для украинского президента – требовать, потому что он находится в центре войны, защищая суверенитет своей страны, своих людей. Мы должны стоять рядом с международными ценностями, защищая Европу. И это то, что мы делаем – мы защищаем Украину, применяем санкции в отношении России, мы бы хотели избежать эскалации и расширения конфликта", – сказал он.