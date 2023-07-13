Макрон ожидает, что "Израиль и другие страны ООН" изменят позицию и начнут больше помогать Украине

"Мы бы надеялись, что Израиль примет больше участия в вопросе Украины. Есть и другие страны ООН, которые верят в демократические ценности, но не предоставили много оборудования. Мы надеемся, что в следующие месяцы эти страны смогут поменять отношение и будут делать больше", – заявил он в ответ на вопрос о необходимости увеличения Израилем помощи Украине.
По мнению Макрона, союзники по НАТО также должны делать больше для Украины, особенно сейчас, во время контрнаступления.
Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего абсурдом и слабостью нежелание НАТО пригласить Украину к членству, Макрон отметил, что президент Украины имеет право требовать.
"Это справедливо для украинского президента – требовать, потому что он находится в центре войны, защищая суверенитет своей страны, своих людей. Мы должны стоять рядом с международными ценностями, защищая Европу. И это то, что мы делаем – мы защищаем Украину, применяем санкции в отношении России, мы бы хотели избежать эскалации и расширения конфликта", – сказал он.
Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. Бени Ганц, который занимал пост министра обороны в предыдущем правительстве, заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять системы ПВО, которые просит Украина.
Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".
25 июня посольство Украины в Израиле заявило, что Израиль, прикрываясь заявлениями о нейтралитете, активно налаживает отношения с РФ, и призвало правительство Израиля изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами.
26 июня глава МИД Израиля Эли Коэн объявил, что украинскому послу Евгению Корнийчуку сделают выговор за "неприемлемую" критику Израиля со стороны посольства Украины.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько раз подчеркивал, что Израиль не поставляет Украине военную помощь. При этом, по его словам, Израиль "не нейтрален", а находится на стороне Украины в ее защите против агрессии России.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью ZN.UA, которое было опубликовано 8 июля, заявлял, что с самого первого дня войны Израиль называл вещи своими именами и назвал российскую агрессию агрессией. В то же время он добавил, что у Израиля есть свои четкие "красные линии", где на первом месте – защита своего населения и безопасность своего государства.