Мэр Кропивницкого заболел COVID-19

Инфицированный коронавирусом мэр Кропивницкого Андрей Райкович сообщил, что сейчас находится в инфекционной больнице.

Райкович: На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких Фото: Андрій Райкович / Facebook

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович заболел COVID-19. Об этом он сообщил 12 ноября на своей странице в Facebook.

По словам городского головы, он находится в инфекционной больнице.

"На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких. Поэтому вновь и вновь призываю всех вас – берегите себя! А я выполняю все назначения врача и надеюсь, что пробуду здесь недолго", – написал Райкович.

В Украине за минувшие сутки выявили 11 057 новых случаев COVID-19. Всего за все время эпидемии в стране заболели 500 865 человек, выздоровели 227 694 человек, умерли 9145.

В Кировоградской области зафиксировано 3422 случая коронавируса.

На прошедших 25 октября в Украине местных выборах Райкович переизбрался на должность мэра Кропивницкого в первом туре. Городского голову поддержали 53,53% избирателей.