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Международные наблюдатели указали на вероятные манипуляции ВАКС в "одесском деле"

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В отчете МОПЧ речь идет о подборе судьи ВАКС для рассмотрения вопроса о спецрасследовании в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника
В отчете МОПЧ речь идет о подборе судьи ВАКС для рассмотрения вопроса о спецрасследовании в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника
Фото: civdev.center

В "одесском деле" обнаружены признаки манипуляции с системой автоматического распределения дел Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Об этом идет речь в сообщении, опубликованном на сайте Информационно-аналитического центра Международного общества по правам человека (МОПЧ).

Речь идет о подборе судьи ВАКС для рассмотрения вопроса о спецрасследовании в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Система автоматического распределения Высшего антикоррсуда определила это слушание за судьей Оксаной Олейник, но в это же время система определила за ней еще два других дела, которые судья не стала рассматривать по причине болезни. А дело в отношении Галантерника Олейник заслушала и вынесла решение в пользу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Как было установлено, согласно отчету об автоматизированном распределении по судебному делу №991/7375/21 (касающемуся поданного ходатайства о специальном досудебном расследовании в отношении Галантерника) от 2 ноября 2021 года для рассмотрения избрана следственный судья Олейник. Ознакомление с открытыми данными официального веб-сайта Высшего антикоррупционного суда показало, что с 1 ноября 2021 года по 5 ноября 2021 года следственный судья Олейник только трижды избиралась автоматизированной системой для рассмотрения представлений (ходатайств, жалоб) в уголовном производстве. Все эти три судебных дела (№991/7375/21, №991/7376/21 и №991/7377/21) поступили в ВАКС 2 ноября 2021 года. Исследование автоматизированного распределения каждого из этих судебных дел показало, что 2 ноября 2021 года по двум из этих судебных дел (№991/7376/21 и №991/7377/21) проводилось повторное автоматическое определение следственного судьи", – сказано в сообщении. 

Авторы подчеркивают, что согласно отчетам, Олейник была отведена от рассмотрения обоих судебных дел – в связи с пребыванием на больничном.

"Для рассмотрения этих дел системой определен судья Хамзин. Как было установлено, 2 ноября 2021 года следственный судья Олейник находилась на больничном, а судебные дела, которые по непонятным основаниям были на нее распределены, должны были быть переданы на повторное автоматическое распределение, что и было сделано, кроме одного дела, – касавшегося Галантерника. Более того, судья Олейник, получив сведения об определении ее как следственного судьи в период временной нетрудоспособности, не заявила самоотвод", – сообщили в МОПЧ.

Международные наблюдатели указали, что следующий процесс в отношении Галантерника будет слушать давняя коллега Олейник, знакомая ей по Ахтырскому суду Сумской области, откуда обе судьи.

"Интересным также является тот факт, что по следующему заседанию, связанному с делом Глантерника, автоматизированной системой была определена судья Мовчан, которая являлась коллегой Олейник не только по совместной работе в ВАКС, но и в Ахтырском суде Сумской области", – подчеркнули наблюдатели.

Контекст:

В МОПЧ также заявили, что НАБУ представило ВАКС недостроенные сведения о международном розыске Владимира Галантерника, чтобы получить разрешение на спецрасследование в отношении него.

Информационно-аналитический центр МОПЧ создан членами Международного общества прав человека и экспертами Центра гражданского развития для работы в сфере соблюдения верховенства права и права на справедливый суд. ИАЦ проводит мониторинг судебных заседаний в Армении, Бельгии, Украине и Франции. Задача центра – выявление нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Результаты мониторинга фиксируются в отчетах наблюдателей и годовых докладах.

Высший антикоррупционный суд разрешил правоохранителям начать специальное заочное расследование уголовного производства в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Судья Оксана Олейник разрешила проводить в отношении Галантерника заочное расследование, поскольку большую часть времени он проводит за пределами Украины.

Галантерник фигурирует в деле о незаконном завладении землей Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В рамках этого производства вручены подозрения и назначены крупные залоги мэру города Геннадию Труханову и ряду чиновников. Всего НАБУ считает причастными к схеме 16 человек.

В начале ноября НАБУ объявило его в розыск. Бизнесмена подозревают по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) денег, злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.

Адвокат Галантерника заявила, что никаких уведомлений, повесток или других процессуальных документов по официальному адресу он не получал и о своем розыске узнал из прессы.

Теги: Одесса, международные наблюдатели, судьи, НАБУ, судья, Владимир Галантерник, суд, ВАКС
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