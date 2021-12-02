Международные наблюдатели указали на вероятные манипуляции ВАКС в "одесском деле"

В отчете МОПЧ речь идет о подборе судьи ВАКС для рассмотрения вопроса о спецрасследовании в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника Фото: civdev.center

Речь идет о подборе судьи ВАКС для рассмотрения вопроса о спецрасследовании в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Система автоматического распределения Высшего антикоррсуда определила это слушание за судьей Оксаной Олейник, но в это же время система определила за ней еще два других дела, которые судья не стала рассматривать по причине болезни. А дело в отношении Галантерника Олейник заслушала и вынесла решение в пользу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Как было установлено, согласно отчету об автоматизированном распределении по судебному делу №991/7375/21 (касающемуся поданного ходатайства о специальном досудебном расследовании в отношении Галантерника) от 2 ноября 2021 года для рассмотрения избрана следственный судья Олейник. Ознакомление с открытыми данными официального веб-сайта Высшего антикоррупционного суда показало, что с 1 ноября 2021 года по 5 ноября 2021 года следственный судья Олейник только трижды избиралась автоматизированной системой для рассмотрения представлений (ходатайств, жалоб) в уголовном производстве. Все эти три судебных дела (№991/7375/21, №991/7376/21 и №991/7377/21) поступили в ВАКС 2 ноября 2021 года. Исследование автоматизированного распределения каждого из этих судебных дел показало, что 2 ноября 2021 года по двум из этих судебных дел (№991/7376/21 и №991/7377/21) проводилось повторное автоматическое определение следственного судьи", – сказано в сообщении.

Авторы подчеркивают, что согласно отчетам, Олейник была отведена от рассмотрения обоих судебных дел – в связи с пребыванием на больничном.

"Для рассмотрения этих дел системой определен судья Хамзин. Как было установлено, 2 ноября 2021 года следственный судья Олейник находилась на больничном, а судебные дела, которые по непонятным основаниям были на нее распределены, должны были быть переданы на повторное автоматическое распределение, что и было сделано, кроме одного дела, – касавшегося Галантерника. Более того, судья Олейник, получив сведения об определении ее как следственного судьи в период временной нетрудоспособности, не заявила самоотвод", – сообщили в МОПЧ.

Международные наблюдатели указали, что следующий процесс в отношении Галантерника будет слушать давняя коллега Олейник, знакомая ей по Ахтырскому суду Сумской области, откуда обе судьи.

"Интересным также является тот факт, что по следующему заседанию, связанному с делом Глантерника, автоматизированной системой была определена судья Мовчан, которая являлась коллегой Олейник не только по совместной работе в ВАКС, но и в Ахтырском суде Сумской области", – подчеркнули наблюдатели.