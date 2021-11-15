НАБУ предоставило ВАКС недостоверную информацию о международном розыске Галантерника – эксперты Международного общества по правам человека

На заседании 9 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о том, что Галантерник находится в международном розыске, но позже выяснилось, что в отношении бизнесмена зафиксирован только факт обращения детективов НАБУ в департамент международного полицейского сотрудничества Нацполиции, что само по себе не несет международных обязательств и не означает, что лицо внесено в список лиц, находящихся в международном розыске, отметили юристы.
"Согласно распечаткам с официального сайта Интерпола, предоставленным защитой, Галантерник отсутствует в базе международного розыска. МОПЧ отдельно обращает внимание на этот факт, который, по мнению экспертов, может свидетельствовать о злоупотреблении со стороны обвинения и должен получить надлежащую оценку суда", – подчеркнули эксперты по правам человека.
Во время этого же заседания рассматривался вопрос о проведении специального досудебного расследования в отношении Галантерника.
"Это означает, что детективы НАБУ хотят провести расследование заочно, без фактического участия подозреваемого и даже без официального уведомления его о подозрении. Детективы НАБУ заявляют, что такой формат расследования необходим из-за того, что Галантерник скрывается от следственных органов. Однако в ходе заседания и ознакомления с материалами дела выяснилось, что на момент составления сообщения о подозрении Галантерник не проживал на территории Украины. Более того, как установлено в суде, следственные органы были уведомлены о его фактическом местонахождении на территории Израиля, а в данный момент он находится в Великобритании. Таким образом, детективы НАБУ повторно предоставили суду недостоверную информацию", – указали эксперты МОПЧ.
В ходе заседания детективы НАБУ сообщили, что сообщение о подозрении Галантернику было отправлено на украинские адреса в то время, как сам подсудимый в письменной форме сообщал НАБУ о месте своего проживания за границей и о готовности работать со следствием, отметили в мониторинге.
"Согласно международным обязательствам Украины, которые также распространяются на Великобританию и Израиль, в случае с Галантерником вручение повесток должно осуществляться представителями страны, в которой он находится (ст. 7 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам), для чего украинская сторона должна была направить компетентным органам Израиля и/или Великобритании соответствующие повестки. Однако никакой информации о попытках вручить Галантернику повестку через компетентные органы вышеуказанных стран не установлено", – сказано в сообщении.
Эксперты МОПЧ расценивают действия НАБУ как отступление от международных норм и обязательств, принятых на себя Украиной.
"Подобное развитие событий может привести к ряду нарушений прав подозреваемого (который в письменной форме уведомил следствие о готовности сотрудничать), например, лишит его возможности защищать себя лично (право, гарантированное п. 3(с) статьи 6 ЕКПЧ), участвовать в допросах свидетелей. Согласно практике ЕСПЧ, обвиняемый, как правило, должен иметь адекватную и надлежащую возможность допросить свидетелей обвинения (дело Шаташвили против Германии). Более того, все доказательства, как правило, должны представляться в ходе публичных слушаний в присутствии обвиняемого ("Солаков против Республики Македония")", – сказано в отчете.
Игнорирование норм Уголовного процессуального кодекса в части проведения специального досудебного расследования в отношении лица, которое не скрывается от следствия и готово сотрудничать со следствием, уведомлять через адвокатов о всех своих передвижениях, а также игнорирование международных норм на этапе досудебного расследования может поставить под сомнение решение суда по существу, поясняют в МОПЧ.
Информационно-аналитический центр МОПЧ создан членами Международного общества прав человека и экспертами Центра гражданского развития для работы в сфере соблюдения верховенства права и права на справедливый суд. ИАЦ проводит мониторинг судебных заседаний в Армении, Бельгии, Украине и Франции. Задача центра – выявление нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Результаты мониторинга фиксируются в отчетах наблюдателей и годовых докладах.
Высший антикоррупционный суд разрешил правоохранителям начать специальное заочное расследование уголовного производства в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Судья Оксана Олейник разрешила проводить в отношении Галантерника заочное расследование, поскольку большую часть времени он проводит за пределами Украины.
Галантерник фигурирует в деле о незаконном завладении землей Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В рамках этого производства вручены подозрения и назначены крупные залоги мэру города Геннадию Труханову и ряду чиновников. Всего НАБУ считает причастными к схеме 16 человек.
В начале ноября НАБУ объявило его в розыск. Бизнесмена подозревают по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) денег, злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.
Адвокат Галантерника заявила, что никаких уведомлений, повесток или других процессуальных документов по официальному адресу он не получал и о своем розыске узнал из прессы.