НАБУ предоставило ВАКС недостоверную информацию о международном розыске Галантерника – эксперты Международного общества по правам человека

На заседании 9 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о том, что Галантерник находится в международном розыске, но позже выяснилось, что в отношении бизнесмена зафиксирован только факт обращения детективов НАБУ в департамент международного полицейского сотрудничества Нацполиции, что само по себе не несет международных обязательств и не означает, что лицо внесено в список лиц, находящихся в международном розыске, отметили юристы.

"Согласно распечаткам с официального сайта Интерпола, предоставленным защитой, Галантерник отсутствует в базе международного розыска. МОПЧ отдельно обращает внимание на этот факт, который, по мнению экспертов, может свидетельствовать о злоупотреблении со стороны обвинения и должен получить надлежащую оценку суда", – подчеркнули эксперты по правам человека.

Во время этого же заседания рассматривался вопрос о проведении специального досудебного расследования в отношении Галантерника.

"Это означает, что детективы НАБУ хотят провести расследование заочно, без фактического участия подозреваемого и даже без официального уведомления его о подозрении. Детективы НАБУ заявляют, что такой формат расследования необходим из-за того, что Галантерник скрывается от следственных органов. Однако в ходе заседания и ознакомления с материалами дела выяснилось, что на момент составления сообщения о подозрении Галантерник не проживал на территории Украины. Более того, как установлено в суде, следственные органы были уведомлены о его фактическом местонахождении на территории Израиля, а в данный момент он находится в Великобритании. Таким образом, детективы НАБУ повторно предоставили суду недостоверную информацию", – указали эксперты МОПЧ.

В ходе заседания детективы НАБУ сообщили, что сообщение о подозрении Галантернику было отправлено на украинские адреса в то время, как сам подсудимый в письменной форме сообщал НАБУ о месте своего проживания за границей и о готовности работать со следствием, отметили в мониторинге.

"Согласно международным обязательствам Украины, которые также распространяются на Великобританию и Израиль, в случае с Галантерником вручение повесток должно осуществляться представителями страны, в которой он находится (ст. 7 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам), для чего украинская сторона должна была направить компетентным органам Израиля и/или Великобритании соответствующие повестки. Однако никакой информации о попытках вручить Галантернику повестку через компетентные органы вышеуказанных стран не установлено", – сказано в сообщении.

Эксперты МОПЧ расценивают действия НАБУ как отступление от международных норм и обязательств, принятых на себя Украиной.

"Подобное развитие событий может привести к ряду нарушений прав подозреваемого (который в письменной форме уведомил следствие о готовности сотрудничать), например, лишит его возможности защищать себя лично (право, гарантированное п. 3(с) статьи 6 ЕКПЧ), участвовать в допросах свидетелей. Согласно практике ЕСПЧ, обвиняемый, как правило, должен иметь адекватную и надлежащую возможность допросить свидетелей обвинения (дело Шаташвили против Германии). Более того, все доказательства, как правило, должны представляться в ходе публичных слушаний в присутствии обвиняемого ("Солаков против Республики Македония")", – сказано в отчете.

Игнорирование норм Уголовного процессуального кодекса в части проведения специального досудебного расследования в отношении лица, которое не скрывается от следствия и готово сотрудничать со следствием, уведомлять через адвокатов о всех своих передвижениях, а также игнорирование международных норм на этапе досудебного расследования может поставить под сомнение решение суда по существу, поясняют в МОПЧ.