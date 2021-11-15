ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

НАБУ предоставило ВАКС недостоверную информацию о международном розыске Галантерника – эксперты Международного общества по правам человека

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Высший антикоррупционный суд разрешил правоохранителям начать специальное заочное расследование уголовного производства в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника
Высший антикоррупционный суд разрешил правоохранителям начать специальное заочное расследование уголовного производства в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника
Фото: civdev.center

Эксперты Информационно-аналитического центра Международного общества по правам человека (МОПЧ) сообщили на своем сайте, что начали мониторинг судебного процесса в Высшем антикоррупционном суде дела бизнесмена Владимира Галантерника.

На заседании 9 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о том, что Галантерник находится в международном розыске, но позже выяснилось, что в отношении бизнесмена зафиксирован только факт обращения детективов НАБУ в департамент международного полицейского сотрудничества Нацполиции, что само по себе не несет международных обязательств и не означает, что лицо внесено в список лиц, находящихся в международном розыске, отметили юристы.

"Согласно распечаткам с официального сайта Интерпола, предоставленным защитой, Галантерник отсутствует в базе международного розыска. МОПЧ отдельно обращает внимание на этот факт, который, по мнению экспертов, может свидетельствовать о злоупотреблении со стороны обвинения и должен получить надлежащую оценку суда", – подчеркнули эксперты по правам человека.

Во время этого же заседания рассматривался вопрос о проведении специального досудебного расследования в отношении Галантерника.

"Это означает, что детективы НАБУ хотят провести расследование заочно, без фактического участия подозреваемого и даже без официального уведомления его о подозрении. Детективы НАБУ заявляют, что такой формат расследования необходим из-за того, что Галантерник скрывается от следственных органов. Однако в ходе заседания и ознакомления с материалами дела выяснилось, что на момент составления сообщения о подозрении Галантерник не проживал на территории Украины. Более того, как установлено в суде, следственные органы были уведомлены о его фактическом местонахождении на территории Израиля, а в данный момент он находится в Великобритании. Таким образом, детективы НАБУ повторно предоставили суду недостоверную информацию", – указали эксперты МОПЧ.

В ходе заседания детективы НАБУ сообщили, что сообщение о подозрении Галантернику было отправлено на украинские адреса в то время, как сам подсудимый в письменной форме сообщал НАБУ о месте своего проживания за границей и о готовности работать со следствием, отметили в мониторинге.

"Согласно международным обязательствам Украины, которые также распространяются на Великобританию и Израиль, в случае с Галантерником вручение повесток должно осуществляться представителями страны, в которой он находится (ст. 7 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам), для чего украинская сторона должна была направить компетентным органам Израиля и/или Великобритании соответствующие повестки. Однако никакой информации о попытках вручить Галантернику повестку через компетентные органы вышеуказанных стран не установлено", – сказано в сообщении.

Эксперты МОПЧ расценивают действия НАБУ как отступление от международных норм и обязательств, принятых на себя Украиной.

"Подобное развитие событий может привести к ряду нарушений прав подозреваемого (который в письменной форме уведомил следствие о готовности сотрудничать), например, лишит его возможности защищать себя лично (право, гарантированное п. 3(с) статьи 6 ЕКПЧ), участвовать в допросах свидетелей. Согласно практике ЕСПЧ, обвиняемый, как правило, должен иметь адекватную и надлежащую возможность допросить свидетелей обвинения (дело Шаташвили против Германии). Более того, все доказательства, как правило, должны представляться в ходе публичных слушаний в присутствии обвиняемого ("Солаков против Республики Македония")", – сказано в отчете.

Игнорирование норм Уголовного процессуального кодекса в части проведения специального досудебного расследования в отношении лица, которое не скрывается от следствия и готово сотрудничать со следствием, уведомлять через адвокатов о всех своих передвижениях, а также игнорирование международных норм на этапе досудебного расследования может поставить под сомнение решение суда по существу, поясняют в МОПЧ.

Контекст:

Информационно-аналитический центр МОПЧ создан членами Международного общества прав человека и экспертами Центра гражданского развития для работы в сфере соблюдения верховенства права и права на справедливый суд. ИАЦ проводит мониторинг судебных заседаний в Армении, Бельгии, Украине и Франции. Задача центра – выявление нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Результаты мониторинга фиксируются в отчетах наблюдателей и годовых докладах.

Высший антикоррупционный суд разрешил правоохранителям начать специальное заочное расследование уголовного производства в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Судья Оксана Олейник разрешила проводить в отношении Галантерника заочное расследование, поскольку большую часть времени он проводит за пределами Украины.

Галантерник фигурирует в деле о незаконном завладении землей Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В рамках этого производства вручены подозрения и назначены крупные залоги мэру города Геннадию Труханову и ряду чиновников. Всего НАБУ считает причастными к схеме 16 человек.

В начале ноября НАБУ объявило его в розыск. Бизнесмена подозревают по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) денег, злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.

Адвокат Галантерника заявила, что никаких уведомлений, повесток или других процессуальных документов по официальному адресу он не получал и о своем розыске узнал из прессы.

Теги: ЕСПЧ, Интерпол, расследование, НАБУ, Владимир Галантерник, суд, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Не ори на ухо!" Никитюк публично поскандалила с участницей "НеАнгелов" Викой из-за ее откровенного наряда. Видео
  "Не ори на ухо!" Никитюк публично поскандалила с участницей "НеАнгелов" Викой из-за ее откровенного наряда. Видео
Сооснователя группы "Ногу свело!" Якомульского обстреляли в Москве после того, как он заступился за жену
Сооснователя группы "Ногу свело!" Якомульского обстреляли в Москве после того, как он заступился за жену
"Бесстыжая". Клаудиа Шиффер показала, как позировала голой в 90-е
"Бесстыжая". Клаудиа Шиффер показала, как позировала голой в 90-е
  Яма заявил, что покинет кресло судьи "Танцев со звездами" и выйдет на паркет, если в новом сезоне в шоу вернется Зеленский
  Яма заявил, что покинет кресло судьи "Танцев со звездами" и выйдет на паркет, если в новом сезоне в шоу вернется Зеленский
Телескоп Hubble заснял галактику – соседку Млечного Пути
Телескоп Hubble заснял галактику – соседку Млечного Пути
Исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии People
Исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии People
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте
Танцор Евгений Кот рассказал, почему на самом деле не участвует в новом сезоне "Танцев со звездами"
Танцор Евгений Кот рассказал, почему на самом деле не участвует в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Сексуальная красотка", "Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала горячие фото в откровенном бикини
"Сексуальная красотка", "Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала горячие фото в откровенном бикини
"Показала свою киску". Актриса Кейт Бекинсейл задрала платье и продемонстрировала, что у нее между ног
"Показала свою киску". Актриса Кейт Бекинсейл задрала платье и продемонстрировала, что у нее между ног
"Королева красоты". 39-летняя Мейхер в одежде с прозрачными вставками показала растяжку
"Королева красоты". 39-летняя Мейхер в одежде с прозрачными вставками показала растяжку
  Клип украинского режиссера Таню Муиньо получил награду MTV EMA 2021
  Клип украинского режиссера Таню Муиньо получил награду MTV EMA 2021
"Вай какая, ух", "Несите огнетушитель". Лобода показала свою пятую точку в стрингах
"Вай какая, ух", "Несите огнетушитель". Лобода показала свою пятую точку в стрингах
"Ни стыда, ни совести!", "Спящая красавица". Голая Джанабаева позировала в постели
"Ни стыда, ни совести!", "Спящая красавица". Голая Джанабаева позировала в постели
"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России
"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (109266)
2
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (94883)
3
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым (71660)
4
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте (53847)
5
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах (36715)
6
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети (27114)
7
"Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей (21983)
8
"Живем насыщенной половой жизнью". Василиса Фролова показала восьмимесячного сына (19680)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS