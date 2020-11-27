Международным "партнерам" выгодно, чтобы Украина жила в долг – нардеп Палица

С 2005 года Украина все больше и больше становится зависимой от внешних заимствований, заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

Игорь Палица: Хватит так жить, мы должны получать доходы в бюджет от внутреннего валового продукта, от нашего украинского бизнеса, а не от займов Фото: zamajbutne.com.ua

Представители Международного валютного фонда берут на себя полномочия диктовать Украине, какой должна быть налоговая политика, заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

"Выступает чиновник МВФ и говорит: мы против того, чтобы Украина отменила налог на прибыль и вводила налог на выведен капитал. Так работает вся Прибалтика, Грузия. Это означает, что предприятия смогут не платить с дохода налог на прибыль, а если они используют средства на развитие и инвестиции, увеличивая мощности, рабочие места, ВВП государства, они платят ноль налога. Если решили взять дивиденды – платят 8-9% налога. Нам запрещают наши внешние партнеры это делать. Потому что им выгодно, чтобы Украина жила в долг", – цитирует Палицу пресс-служба партии.

Он считает, что с 2005 года Украина все больше и больше становится зависимой от заимствований. Нардеп напомнил, что в бюджете следующего года снова предусмотрено более 700 миллиардов гривен займа, при этом за 10 месяцев этого года Украина заняла 15,9 миллиарда долларов, а отдала 16,6 миллиарда.

"Нам никто ничего не подарил! Нас учат жить в долг, чтобы наши дети, наши внуки и правнуки отдавали то, что одолжила государство. Хватит так жить, мы должны получать доходы в бюджет от внутреннего валового продукта, от нашего украинского бизнеса, а не от займов", – подчеркнул он.

Накануне глава Минфина Украины Сергей Марченко сказал, что проект госбюджета на 2021 год согласован с МВФ. Из-за того, что Украина не получила запланированные транши от Международного валютного фонда в рамках программы stand-by, до конца года в бюджете не хватает $3 млрд.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить Украине $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

До конца года Украина рассчитывала получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один. Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что МВФ "выражает определенное беспокойство относительно антикоррупционной политики". Его заместитель Екатерина Рожкова сообщила, что Украина "физически не успевает" получить следующий транш.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.