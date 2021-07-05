ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

МИД об "оружии из Украины": Заявления Лукашенко должны проходить фактчекинг

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Кулебы, Лукашенко любитель резонансных заявлений
По словам Кулебы, Лукашенко – любитель резонансных заявлений
Фото: mfa.gov.ua

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, – человек, в отношении которого надо делать тщательный фактчекинг. Такое мнение, комментируя заявления Лукашенко о поступлении в Беларусь "огромного количества" оружия из Украины, выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом глава МИД сказал 5 июля во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30: Международная политика", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Он [Лукашенко] – любитель таких резонансных заявлений. Он говорит очень часто заголовками, которые сразу попадают в СМИ, – отметил Кулеба. – И уверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один фактчекинг, потому что это просто не соответствует действительности ни по каким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта".

По мнению Кулебы, Украина не может полагаться на Беларусь под руководством Лукашенко. В частности, глава МИД считает, что Киев должен диверсифицировать поставки топлива из Беларуси.

При этом, по словам Кулебы, "продажа горючего Украине – важная составляющая экономики Беларуси", поэтому "Лукашенко сейчас не стреляет себе в ногу, пытаясь как-то использовать этот рычаг".

Контекст:

Лукашенко заявил 2 июля, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Он сказал, что в страну из Украины поступает "огромное количество оружия".

В Госпогранслужбе Украины заявили, что не получали от Беларуси официальных уведомлений, которые подтверждали бы закрытие границы с Украиной. В МИД Украины подчеркнули, что от перекрытия границы "пострадал бы прежде всего белорусский народ".

Как отметили в ГПСУ, в первом полугодии украинские пограничники на границе с Беларусью задержали 27 единиц оружия, из них – ни единого огнестрельного. По данным ведомства, показатели Госпогранкомитета Беларуси еще ниже – за пять месяцев этого года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной только четыре единицы оружия и 10 боеприпасов, все – в пунктах пропуска. "При обработке совместных отчетов по итогам 2020 года пограничники Беларуси констатировали уменьшение в отчетном периоде в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной", – добавили в Госпогранслужбе.

Беларусь имеет с Украиной границу протяженностью почти 1,1 тыс. км. На границе размещено 12 пунктов пропуска, следует из информации на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Украина с 26 мая решила прекратить авиасообщение с Беларусью. Это случилось после того, как белорусские спецслужбы сняли с самолета одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

От руководства Беларуси часто звучали обвинения в адрес Украины по поводу подготовки терактов и ввоза оружия. Так, 21 марта глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство обращалось в Офис генпрокурора Украины в связи с терактами, которые якобы планировали в Беларуси с украинской помощью, но его запросы проигнорировали. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал слова главы КГБ Беларуси "полной чушью".

В ноябре 2020 года Лукашенко говорил, что против страны работают американские спецслужбы с "центрами в Киеве и Варшаве"Кулеба на это отреагировал фейспалмом.

В декабре Лукашенко заявлял, что в Беларусь из Украины "везли тоннами оружие" для совершения терактов. Николенко тогда сказал, что мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.

Теги: Украина, Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, МИД Украины, граница, Дмитрий Кулеба, обвинение, пресс-конференция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
Сын Тины Кароль: Я очень горжусь мамой!
Сын Тины Кароль: Я очень горжусь мамой!
  Блогер Марьяна Ро: Мама часто кричала папе "Будь ты проклят!"
  Блогер Марьяна Ро: Мама часто кричала папе "Будь ты проклят!" G
"Ведет себя как дура! Фу, противно смотреть!" Пользователей соцсети возмутило новое фото Насти Каменских
"Ведет себя как дура! Фу, противно смотреть!" Пользователей соцсети возмутило новое фото Насти Каменских
  "Она не сможет объяснить, зачем это ляпнула". Меладзе высказался об обвинениях Лорак в приставаниях
  "Она не сможет объяснить, зачем это ляпнула". Меладзе высказался об обвинениях Лорак в приставаниях
"Вы – лучшая сборная! Объединили нас!" Потап поблагодарил футболистов сборной Украины за игру на Евро 2020
"Вы – лучшая сборная! Объединили нас!" Потап поблагодарил футболистов сборной Украины за игру на Евро 2020
"О-о-о, умиление зашкаливает". Энрике Иглесиас показал своих близняшек от Анны Курниковой. Фото
"О-о-о, умиление зашкаливает". Энрике Иглесиас показал своих близняшек от Анны Курниковой. Фото
  Блогер Марьяна Ро: У нашей семьи было очень много денег, но все просрали. У папы появилось дикое желание ходить по простипомам
  Блогер Марьяна Ро: У нашей семьи было очень много денег, но все просрали. У папы появилось дикое желание ходить по простипомам G
"Никогда не поздно". Юрий Горбунов показал свое фото для выборов в депутаты
"Никогда не поздно". Юрий Горбунов показал свое фото для выборов в депутаты
"Любовь, это любовь!" Джулия Робертc с мужем отпраздновали гиацинтовую свадьбу
"Любовь, это любовь!" Джулия Робертc с мужем отпраздновали гиацинтовую свадьбу
"Позор!" Жена Лещенко DJ Nastia Топольская раскритиковала мусор на танцплощадках
"Позор!" Жена Лещенко DJ Nastia Топольская раскритиковала мусор на танцплощадках
"Вы все равно лучшие!" Монатик поблагодарил сборную Украины по футболу за игру на Евро 2020
"Вы все равно лучшие!" Монатик поблагодарил сборную Украины по футболу за игру на Евро 2020
"Фигасе красавчик!", "Это уже разгул пошел", "На Альбину похож". Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Фигасе красавчик!", "Это уже разгул пошел", "На Альбину похож". Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Это секс. Я сам не ожидал". Клопотенко поделился рецептами куриных котлет с курагой и гречки с карри
"Это секс. Я сам не ожидал". Клопотенко поделился рецептами куриных котлет с курагой и гречки с карри
Семья Галкина и Пугачевой, Высоцкая, Кожевникова, Чурикова отреагировали на пост Юлии Меньшовой о смерти отца
Семья Галкина и Пугачевой, Высоцкая, Кожевникова, Чурикова отреагировали на пост Юлии Меньшовой о смерти отца
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
СМИ узнали, почему Кейт Миддлтон не пришла на открытие памятника принцессе Диане
СМИ узнали, почему Кейт Миддлтон не пришла на открытие памятника принцессе Диане
"Завидую Дантесу", "Нереальный пресс". Дорофеева в купальнике засветила грудь и плоский живот
"Завидую Дантесу", "Нереальный пресс". Дорофеева в купальнике засветила грудь и плоский живот
"Положение делает прекрасной". Осадчая позировала в нежном фиалковом платье
"Положение делает прекрасной". Осадчая позировала в нежном фиалковом платье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS