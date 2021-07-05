МИД об "оружии из Украины": Заявления Лукашенко должны проходить фактчекинг

"Он [Лукашенко] – любитель таких резонансных заявлений. Он говорит очень часто заголовками, которые сразу попадают в СМИ, – отметил Кулеба. – И уверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один фактчекинг, потому что это просто не соответствует действительности ни по каким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта".

По мнению Кулебы, Украина не может полагаться на Беларусь под руководством Лукашенко. В частности, глава МИД считает, что Киев должен диверсифицировать поставки топлива из Беларуси.

При этом, по словам Кулебы, "продажа горючего Украине – важная составляющая экономики Беларуси", поэтому "Лукашенко сейчас не стреляет себе в ногу, пытаясь как-то использовать этот рычаг".