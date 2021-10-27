МИД Украины: Заявления чиновников РФ об эфемерных угрозах со стороны Украины – продукт искаженного восприятия реальности

Так он прокомментировал слова спикера МИД РФ Марии Захаровой, которая 26 октября заявила, что, "по различным оценкам, на территории этой страны уже насчитывается порядка 10 мест дислокации натовских военнослужащих".

"Интеграция в НАТО – стратегический выбор украинского народа, закрепленный в Конституции Украины. Мы рассматриваем Альянс не только как зонтик безопасности, но и как пространство общих демократических ценностей. Дальнейшее развитие сотрудничества с НАТО зависит исключительно от воли нашего государства и членов Альянса. И в этом диалоге Российская Федерация не имеет права голоса", – сказал он.

Николенко отметил, что Украина стремится к миру, справедливости и уважению к международному праву.

"Внешняя политика РФ пытается подорвать международный порядок, основанный на международном праве. Ее основные инструменты – конфронтация и агрессия. Заявления российских чиновников об эфемерных угрозах со стороны Украины – продукт искаженного восприятия реальности. Россия сейчас должна не места дислокации военных НАТО считать, а прилагать усилия, чтобы сдвинуть с места урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта. Для этого нужно прекратить придумывать причины для избегания встреч в рамках существующих форматов переговоров, начать добросовестно выполнять Минские договоренности и договоренности лидеров нормандского формата", – заявил он.

По словам спикера, ресурсы, которые Россия задействовала для продвижения агрессивной политики, могут быть задействованы для улучшения благосостояния рядовых российских граждан, в частности гарантирования им соблюдения базовых прав человека, создания системы верховенства права, предоставления защиты от коронавирусной болезни COVID-19.

"Очевидно, именно этого и ожидает российский народ от своей власти", – заявил Николенко.