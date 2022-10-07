ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Минюст направил Австрии ходатайско о выдаче экс-главы Конституционного суда Тупицкого

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина потребовала у Австрии выдачи Тупицкого
Украина потребовала у Австрии выдачи Тупицкого
Фото ccu.gov.ua

Министерство юстиции направило Австрии ходатайство о выдаче Украине экс-председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. По линии Интерпола выставлено "красное уведомление" для его задержания, сообщает "Интерфакс-Украина" 7 октября.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, Подольский районный суд Киева 26 сентября направил ходатайство через Киевскую городскую прокуратуру в Минюст о выдаче Тупицкого. 30 сентября оно было отправлено компетентным органам Австрии.

Также Государственное бюро расследований направило по линии Интерпола "красное уведомление" для задержания Тупицкого.

"Ожидается ответ генерального секретариата Интерпола о возможности использования его каналов для розыска Тупицкого", – добавил источник.

Контекст:

Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении экс-главы КСУ.

Следователи установили, что в октябре 2018 года обвиняемый в интересах экс-главы Высшего хозсуда Украины Виктора Татькова подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.

Кроме того, на протяжении 2018–2019 годов Тупицкий, по данным следствия, неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания вместе с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).

15 ноября суд избрал Тупицкому меру пресечения – его обязали внести 45 тыс. грн залога и воздержаться от общения со свидетелями, в частности с заявителем, донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, Татьковым, экс-судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым.

После введения в Украине военного положения из-за вторжения российских войск выезд из страны запретили для мужчин в возрасте 18–60 лет.

59-летний Тупицкий покинул пределы Украины "без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу", сообщали в ГБР 8 апреля 2022 года. Тупицкого обнаружили в столице Австрии Вене.

27 мая Офис генпрокурора сообщил, что Тупицкого объявили в розыск из-за систематического уклонения от явки в суд.

Теги: Конституционный Суд, прокуратура, Интерпол, Минюст, Александр Тупицкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
"После страшного изнасилования в кино". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук заявила, что отказывается от некоторых ролей
"После страшного изнасилования в кино". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук заявила, что отказывается от некоторых ролей
"Гладила стены. Волновалась, благодарила за все, что здесь было". Дорофеева рассказала о своем возвращении в Украину
"Гладила стены. Волновалась, благодарила за все, что здесь было". Дорофеева рассказала о своем возвращении в Украину
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото
Наталья Кличко вышла в свет со спутником
Наталья Кличко вышла в свет со спутником
Анита Луценко отправилась в паломничество
Анита Луценко отправилась в паломничество
Осадчая показала младшего брата
Осадчая показала младшего брата
"Какое чудо! Вот это малыш!" Жена Макаревича показала маленького сына крупным планом
"Какое чудо! Вот это малыш!" Жена Макаревича показала маленького сына крупным планом
Эд Ширан запел на французском
Эд Ширан запел на французском
В сети появились первые фото со съемок второго сезона продолжения "Секса в большом городе"
В сети появились первые фото со съемок второго сезона продолжения "Секса в большом городе"
"Итак, это любовь". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем
"Итак, это любовь". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем
Харчишин прокомментировал слухи о романе с Соколовой
Харчишин прокомментировал слухи о романе с Соколовой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (287390)
2
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (213959)
3
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой (42874)
4
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео (42715)
5
Сестра Ефросининой показала, как изменилась за девять лет ее дочь от сына Ющенко (40178)
6
"Таня постоянно говорила: "Россия – страна п...дорасов". Экс-супруг Денисовой заявил, что она получила российское гражданство (33135)
7
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой (33031)
8
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал (31457)
 
 
 
 