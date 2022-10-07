Минюст направил Австрии ходатайско о выдаче экс-главы Конституционного суда Тупицкого

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, Подольский районный суд Киева 26 сентября направил ходатайство через Киевскую городскую прокуратуру в Минюст о выдаче Тупицкого. 30 сентября оно было отправлено компетентным органам Австрии.
Также Государственное бюро расследований направило по линии Интерпола "красное уведомление" для задержания Тупицкого.
"Ожидается ответ генерального секретариата Интерпола о возможности использования его каналов для розыска Тупицкого", – добавил источник.
Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении экс-главы КСУ.
Следователи установили, что в октябре 2018 года обвиняемый в интересах экс-главы Высшего хозсуда Украины Виктора Татькова подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.
Кроме того, на протяжении 2018–2019 годов Тупицкий, по данным следствия, неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания вместе с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).
15 ноября суд избрал Тупицкому меру пресечения – его обязали внести 45 тыс. грн залога и воздержаться от общения со свидетелями, в частности с заявителем, донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, Татьковым, экс-судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым.
После введения в Украине военного положения из-за вторжения российских войск выезд из страны запретили для мужчин в возрасте 18–60 лет.
59-летний Тупицкий покинул пределы Украины "без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу", сообщали в ГБР 8 апреля 2022 года. Тупицкого обнаружили в столице Австрии Вене.
27 мая Офис генпрокурора сообщил, что Тупицкого объявили в розыск из-за систематического уклонения от явки в суд.