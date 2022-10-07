Минюст направил Австрии ходатайско о выдаче экс-главы Конституционного суда Тупицкого

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, Подольский районный суд Киева 26 сентября направил ходатайство через Киевскую городскую прокуратуру в Минюст о выдаче Тупицкого. 30 сентября оно было отправлено компетентным органам Австрии.

Также Государственное бюро расследований направило по линии Интерпола "красное уведомление" для задержания Тупицкого.

"Ожидается ответ генерального секретариата Интерпола о возможности использования его каналов для розыска Тупицкого", – добавил источник.