МВД Украины будет заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи

Решение о создании группы было принято на встрече руководителей и представителей органов исполнительной власти.

Глава МВД Денис Монастырский отметил, что закон "Об основах национального сопротивления", вступивший в силу с начала 2022 года, предусматривает создание в учебных заведениях курсов, на которых будут формировать базовые военные навыки.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет добавил, что в учебных заведениях уже есть инициативы военно-патриотического воспитания, однако они нуждаются в систематизации.