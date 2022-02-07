"Мы даже прифигели от их идей". СМИ выяснили, как происходила смена главы фракции "Голос"

По информации "Украинской правды" сейчас в "Голосе" ведут "конструктивные, но очень хрупкие" переговоры о воссоединении фракции Фото: Голос / Facebook

Издание пишет, что посредник в этих переговорах – нардеп Рустем Умеров.

"Год мы вели переговоры. С одной стороны была Саша с другой – всегда два человека, Ярослав и Кира. Вернее, к концу прошлого года главным переговорщиком был Ярослав, а затем стала Кира. Моя роль заключалась в том, чтобы поддерживать диалог, но стороны никогда не могли достичь договоренностей", – рассказал Умеров.

По данным "Украинской правды", планировалось, что Умеров станет главой фракции, но такой сценарий не поддержал Железняк. Железняк после потери должности главы фракции стал самым большим противником ее объединения, пишет издание.

"Голосовать вместе мы не будем никогда, хоть Святослава Вакарчука верните и посадите. Это невозможно", – сказал он журналистам.

Пока переговоры не давали результатов группа Устиновой, по данным "Украинской правды", искала другие способы "вернуть власть" во фракции и часть из них поддержала отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова взамен на помощь Офиса президента со смещением Железняка с должности главы фракции.

"Они искали разные пути, чтобы сбросить Ярика, и ничего у них не получалось. Могу сказать, что несколько человек встречались с [главой ОП] Андреем [Ермаком], среди них Устинова была, но не только она. Эта история с ОАСК – это они Ермаку принесли. Мы даже прифигели от их идей", – рассказал собеседник издания в команде президента Владимира Зеленского.

Эту версию подтвердили и собеседники издания в Окружном админсуде – они считают, что без вмешательства ОП решения о приостановке положения о фракции "Голос" не было бы.

"Если эта версия правдива, то [объединение] "Справедливость" во главе с бывшей антикоррупционной активисткой Устиновой не смутил не только способ "решения" вопроса. Но и фамилия человека, по которому такие вопросы обычно проходят в Офисе – Олег Татаров", – говорится в статье.

По данным собеседников издания, председатель Рады Руслан Стефанчук не хотел объявлять Устинову главой фракции. Это сделал его первый заместитель Александр Корниенко.

"Руслан сразу сказал, что марать руки в "сраче" "Голоса" не собирается. Саше [Корниенко] пришлось брать удар на себя", – сказал собеседник "Украинской правды".

Устинова отрицает помощь ОП в ситуации с решением ОАСК.

В январе стороны активизировали переговорный процесс, говорят собеседники "Украинской правды".

Рудик объяснила это угрозой российского вторжения. Представительница объединения "Справедливость" Юлия Клименко – необходимостью "хотя бы частично" выполнить обязательства пред избирателями.

По данным "Украинской правды", еще одна причина активизации переговоров заключается в том, что Устинова, которая сейчас является главой фракции "по личным причинам" будет делать "политический перерыв". Кроме того, СМИ обращает внимание на временный характер решения ОАСК.

Главное, о чем нужно договориться Рудик и Устиновой – совместный вектор движения и компромиссная фамилия нового главы фракции.

Собеседники издания охарактеризовали переговоры на нынешнем этапе как "конструктивные, но очень хрупкие". СМИ обращает внимание на появление Рудик в Жулянах в день прибытия пятого президента Украины Петра Порошенко в Украину и на их совместное посещение съезда партии "УДАР" через несколько недель.

Устинова после появления Рудик на съезде писала в Facebook о "политической проституции".

"В переписке с УП она чуть ли не прямым текстом заявила о прекращении переговоров с Рудик. Мол, как можно сплачиваться с людьми, которые пытаются выторговать место в списке Порошенко за продажу бренда "Голоса". Рудик коротко отписала, что для нее это не конец: "Цель объединения – выше, чем пост на 133 лайки", – резюмировал автор статьи.