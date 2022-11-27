На Аллее смелости в Киеве появилась табличка с именем премьера Литвы Шимоните

"Эта табличка была создана в знак благодарности за помощь, которую Литва предоставила Украине в борьбе с российским агрессором", – говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил Литву и лично Шимоните за поддержку.
"Имена наших друзей, которые были рядом с Украиной с начала полномасштабного вторжения России, должны быть запечатлены не только в памяти наших людей, но и на металле, чтобы их видели и последующие поколения", – сказал он.
Премьер-министр Литвы заявила, что помощь и поддержка – "это меньшее, что литовский народ может сделать для Украины, чтобы отблагодарить за ту стойкость и победу, которую проявляют украинцы ради всей Европы", цитирует Офис президента.
"Я дорожу каждой возможностью посетить Украину, и каждый раз, когда мне приходится уезжать, кажется, что часть меня остается здесь с моими украинскими друзьями. В некотором смысле, теперь это действительно так", – написала Шимоните в Twitter.
Thank you, president @ZelenskyyUa.— Ingrida Šimonyt * (@IngridaSimonyte) November 26, 2022
I cherish every opportunity to visit Ukraine & each time I have to leave, seems like part of me stays here with my * friends. In a way, now it does. pic.twitter.com/InwkxK829N
Аллею смелости на площади Конституции возле Верховной Рады в центре Киева открыли 23 августа. Зеленский заявил, что на аллее установят таблички с именами "настоящих друзей Украины".
Первым иностранным лидером, получившим такую табличку, стал президент Польши Анджей Дуда. На следующий день на аллее появилась табличка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Позднее на аллее открыли также таблички, посвященные президенту Латвии Эгилсу Левитсу, премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, бывшему вице-премьер-министру Польши Ярославу Качиньскому, премьер-министру Чехии Петру Фиале и бывшему главе правительства Словении Янезу Янше, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, американскому актеру и режиссеру Шону Пенну, основателю благотворительной организации World Central Kitchen Хосе Андресу.