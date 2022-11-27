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ПОЛИТИКА

На Аллее смелости в Киеве появилась табличка с именем премьера Литвы Шимоните

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Зеленский поблагодарил Литву и лично Шимоните за поддержку Украины
Зеленский поблагодарил Литву и лично Шимоните за поддержку Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 26 ноября открыли табличку с именем главы литовского правительства на Аллее смелости в Киеве. Об этом сообщил Офис президента Украины.

"Эта табличка была создана в знак благодарности за помощь, которую Литва предоставила Украине в борьбе с российским агрессором", – говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Литву и лично Шимоните за поддержку. 

"Имена наших друзей, которые были рядом с Украиной с начала полномасштабного вторжения России, должны быть запечатлены не только в памяти наших людей, но и на металле, чтобы их видели и последующие поколения", – сказал он. 

Премьер-министр Литвы заявила, что помощь и поддержка – "это меньшее, что литовский народ может сделать для Украины, чтобы отблагодарить за ту стойкость и победу, которую проявляют украинцы ради всей Европы", цитирует Офис президента.

"Я дорожу каждой возможностью посетить Украину, и каждый раз, когда мне приходится уезжать, кажется, что часть меня остается здесь с моими украинскими друзьями. В некотором смысле, теперь это действительно так", – написала Шимоните в Twitter. 

Контекст:

Аллею смелости на площади Конституции возле Верховной Рады в центре Киева открыли 23 августа. Зеленский заявил, что на аллее установят таблички с именами "настоящих друзей Украины".

Первым иностранным лидером, получившим такую табличку, стал президент Польши Анджей Дуда. На следующий день на аллее появилась табличка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Позднее на аллее открыли также таблички, посвященные президенту Латвии Эгилсу Левитсу, премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, бывшему вице-премьер-министру Польши Ярославу Качиньскому, премьер-министру Чехии Петру Фиале и бывшему главе правительства Словении Янезу Янше, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, американскому актеру и режиссеру Шону Пенну, основателю благотворительной организации World Central Kitchen Хосе Андресу. 

Теги: Киев, Литва, Владимир Зеленский, война России против Украины, Ингрида Шимоните
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