На Аллее смелости в Киеве появилась табличка с именем премьера Литвы Шимоните

"Эта табличка была создана в знак благодарности за помощь, которую Литва предоставила Украине в борьбе с российским агрессором", – говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Литву и лично Шимоните за поддержку.

"Имена наших друзей, которые были рядом с Украиной с начала полномасштабного вторжения России, должны быть запечатлены не только в памяти наших людей, но и на металле, чтобы их видели и последующие поколения", – сказал он.

Премьер-министр Литвы заявила, что помощь и поддержка – "это меньшее, что литовский народ может сделать для Украины, чтобы отблагодарить за ту стойкость и победу, которую проявляют украинцы ради всей Европы", цитирует Офис президента.

"Я дорожу каждой возможностью посетить Украину, и каждый раз, когда мне приходится уезжать, кажется, что часть меня остается здесь с моими украинскими друзьями. В некотором смысле, теперь это действительно так", – написала Шимоните в Twitter.