На заседание Верховной Рады 15 февраля пришло около половины народных депутатов

Конституционный состав Верховной Рады Украины – 450 народных депутатов, но на оккупированных территориях Крыма и Донбасса выборы не проводились. Сейчас Рада насчитывает 423 депутата.

По данным электронного голосования, от фракции "Слуга народа" присутствует 126 депутатов из 241, от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17 из 44, от "Европейской солидарности" – 12 из 27, от "Батьківщини" – 16 из 25, от "Голоса" – 15 из 20, от группы "За майбутнє" – 8 из 21, от группы "Довіра" – 11 из 20, из внефракционных – 11 из 25.

Контекст:

На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов и народных депутатов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила "Украинская правда". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что по состоянию на вечер 14 февраля находятся за границей 23 народных депутата Украины. Позднее, по данным СМИ, шестеро из них вернулись в страну.

Кроме того, часть депутатов болеет COVID-19. По информации спикера Руслана Стефанчук на 31 января, болели 28 нардепов.

На заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского вечером 14 февраля нардепов призывали обеспечить максимальную явку в зале и "сосредоточиться на парламентской работе", сообщал нардеп фракции Александр Качура.