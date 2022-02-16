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ПОЛИТИКА

На заседании Верховной Рады утром 15 февраля зарегистрировалось около половины народных депутатов

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На заседании зарегистрировалось 216 народных депутатов из 423. Позднее пришла еще часть опоздавших парламентариев
На заседании зарегистрировалось 216 народных депутатов из 423. Позднее пришла еще часть опоздавших парламентариев
Фото: Верховна Рада України / Facebook

На заседании Верховной Рады утром 15 февраля в зале зарегистрировалось 216 народных депутатов, передает корреспондент "ГОРДОН".

Конституционный состав Верховной Рады Украины – 450 народных депутатов, но на оккупированных территориях Крыма и Донбасса выборы не проводились. Сейчас Рада насчитывает 423 депутата. 

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

По данным электронного голосования, от фракции "Слуга народа" присутствует 126 депутатов из 241, от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17 из 44, от "Европейской солидарности" – 12 из 27, от "Батьківщини" – 16 из 25, от "Голоса" – 15 из 20, от группы "За майбутнє" – 8 из 21, от группы "Довіра" – 11 из 20, из внефракционных – 11 из 25. 

Обновлено. Позднее часть опоздавших депутатов все же пришли в зал – за обращение к международным организациям и парламентам других стран в связи с российской агрессией голосовали уже 326 нардепов

Контекст:

На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов и народных депутатов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила "Украинская правда". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что по состоянию на вечер 14 февраля находятся за границей 23 народных депутата Украины. Позднее, по данным СМИ, шестеро из них вернулись в страну

Президент Владимир Зеленский 14 февраля "лично от себя" попросил украинских политиков и бизнесменов, которые покинули страну, вернуться на Родину в течение ближайших суток.

Кроме того, часть депутатов болеет COVID-19. По информации спикера Руслана Стефанчука на 31 января, болели 28 нардепов

На заседании фракции "Слуга народа" с участием Зеленского вечером 14 февраля нардепов призывали обеспечить максимальную явку в зале и "сосредоточиться на парламентской работе", сообщал нардеп фракции Александр Качура. 

Теги: Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, политика, парламент
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