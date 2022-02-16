На заседании Верховной Рады утром 15 февраля зарегистрировалось около половины народных депутатов

На заседании зарегистрировалось 216 народных депутатов из 423. Позднее пришла еще часть опоздавших парламентариев Фото: Верховна Рада України / Facebook

Конституционный состав Верховной Рады Украины – 450 народных депутатов, но на оккупированных территориях Крыма и Донбасса выборы не проводились. Сейчас Рада насчитывает 423 депутата.

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

По данным электронного голосования, от фракции "Слуга народа" присутствует 126 депутатов из 241, от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17 из 44, от "Европейской солидарности" – 12 из 27, от "Батьківщини" – 16 из 25, от "Голоса" – 15 из 20, от группы "За майбутнє" – 8 из 21, от группы "Довіра" – 11 из 20, из внефракционных – 11 из 25.

Обновлено. Позднее часть опоздавших депутатов все же пришли в зал – за обращение к международным организациям и парламентам других стран в связи с российской агрессией голосовали уже 326 нардепов.