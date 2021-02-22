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НАБУ не дало улететь из Украины бывшему топ-менеджеру "ПриватБанка", Евросоюз согласовал новые санкции против РФ из-за Навального. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 22 февраля.

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Бывшему топ-менеджеру "ПриватБанка" сообщили о подозрении
Бывшему топ-менеджеру "ПриватБанка" сообщили о подозрении
Фото: НАБУ / Facebook

Из Украины не дали улететь бывшему топ-менеджеру "ПриватБанка"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели спецоперацию и не дали покинуть территорию страны самолету, на котором находился бывший замглавы правления "ПриватБанка". Генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала ему подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.

"Украинская правда" писала, что речь идет о Владимире Яценко, который был заместителем председателя правления "ПриватБанка" в 2016 году.

В ЕС согласовали санкции против РФ из-за Навального

Министры иностранных дел стран Европейского союза достигли политического соглашения о подготовке санкций против граждан РФ, причастных к задержанию и осуждению российского оппозиционера Алексея Навального. В течение недели в ЕС должны определиться, кто именно попадет под ограничительные меры. 

Судья Вовк вновь не пришел в ВАКС

Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка 22 февраля в четвертый раз не смогли принудительно доставить в Высший антикоррупционный суд Украины. Судья выдал новое разрешение на принудительный привод, заседание запланировано на 9 марта.

Скандал с фото Уруского с Кадыровым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского объяснений из-за фото, на котором тот идет рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Уруский заявил, что не имел никаких контактов с Кадыровым. Он отметил, что размещение руководителей официальных делегаций определяет протокол государства-организатора.

Степанов договорился о дополнительных дозах вакцины

Украина договорилась с компанией Novavax о поставке дополнительных 5 млн доз вакцины от коронавируса. Общий объем вакцины Novavax, который ожидают в Украине, на сегодня составляет 15 млн, поставки препарата этого производителя запланированы начиная с июля этого года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, санкции, Алексей Навальный, Рамзан Кадыров, ПриватБанк, Олег Уруский, НАБУ, Евросоюз, Павел Вовк, Максим Степанов, Жозеп Боррель, Ирина Венедиктова, ВАКС, ОАСК, вакцина, Владимир Яценко
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