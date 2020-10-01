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Нардеп Шахов о пожарах в Луганской области: Катастрофы можно было бы избежать, если бы чиновники просто делали свою работу

Нардеп от партии “Наш край”, член депутатской группы "Довіра" Сергей Шахов считает, что массовые лесные пожары в Луганской области можно было предотвратить.

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Новые пожары в Луганской области начались 30 сентября
Новые пожары в Луганской области начались 30 сентября
Фото: Сергій Шахов / Facebook

Пожаров в Луганской области можно было бы избежать, если бы власти области отреагировали вовремя, считает нардеп от партии “Наш край”, член депутатской группы "Довіра" Сергей Шахов. Такое мнение он выразил в Facebook 1 октября.

"Катастрофы можно было избежать, если бы должностные лица Луганской облгосадминистрации и военно-гражданских администраций области просто делали свою работу. Еще за три дня до возгорания гидрометеослужба предупреждала Луганскую областную военно-гражданскую администрацию и Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области о мощных длительных ветрах. Утром 30 сентября на территории лесоохотничьего хозяйства Новоайдарского района наблюдались локальные источники воспламенения пламенем лесных массивов", – заявил политик.

По его словам, если бы губернатор и руководитель областного управления ГСЧС вовремя отреагировали, масштабных пожаров можно было бы избежать.

"Проблема в том, что даже имея предупреждение от гидрометеослужбы о сильном ветре, руководство ЛОВГА не предприняло абсолютно ничего, чтобы предотвратить беду. Нужно было обеспечить организацию работы областной комиссии [по вопросам] техногенно–экологической безопасности [и чрезвычайных ситуаций], организовать подготовку спасательных отрядов ГСЧС для ликвидации возможных лесных пожаров. И как минимум предупредить людей об опасности. Особенно учитывая, что это уже не первый пожар в луганском лесу. Одной из причин бесхозяйственности луганских чиновников является кадровая проблема. Ряд профессиональных кадров, которые с 2014 года работали в Управлении гражданской защиты, были уволены. Вместо них назначили лиц, не имеющих практического опыта организации ликвидации чрезвычайных ситуаций и эвакуации граждан", – заявил он.

По словам нардепа, после пожаров в Луганской области, которые произошли в июле, "не было проведено никаких расследований и не принято никаких мер, чтобы предупредить бедствие в будущем".

"В частности, не изучено состояние местных водоемов: сколько там воды, как к ним подъехать, даже места их расположения. Как результат – нехватка воды для пожарных машин. Не были проведены учения и тренировки по развертыванию и взаимодействию сил и средств, организации работы оперативного штаба. Кроме того, спасательные отряды ГСЧС по неизвестным причинам не были обеспечены радиосвязью", – заявил политик.

Шахов добавил, что не были развернуты передвижные насосные станции, что также, по его словам, привело к нехватке воды при тушении пожаров.

Нардеп заявил, что под угрозой остается село Нижнетеплое Станично-Луганского района.

"Мощный ветер дует в сторону домов. Нет света. Местных жителей предупредили чтобы не ожидали ГСЧСников, потому что они не приедут. Жители села собственными силами тракторами обкопали землю вокруг села, собрали ценные вещи и документы и ждут эвакуации", – утверждает он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=204113194402094&id=100044102448674

30 сентября в Луганской области произошли массовые возгорания лесной подстилки и травы. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

По состоянию на вечер 1 октября число погибших достигло 11 человекЕще 17 человек доставили в больницы с ожогами и отравлением угарным газом.

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" приостановил работу.

В штабе ООС заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы с обстрелами пожары в Луганской области.

В Офисе генпрокурора сообщили, что следствие проверяет четыре основные версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

Теги: Луганская область, ГСЧС, Станица Луганская, Сергей Шахов, лесные пожары в Луганской области
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