Нардепу Кузьминых вручили обвинительный акт. Он выбросил документ из окна автомобиля. Видео

Имя нардепа не указано, но, судя по обстоятельствам производства, речь идет о Кузьминых. В частности, совпадает сумма взятки, которую, по данным следствия, получил нардеп и название больницы, фигурирующее в деле.

Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в YouTube обнародовала видео, на котором показано, как детективы и прокуроры вручали Кузьминых обвинительный акт. Согласно сообщению НАБУ, вручали акт 22 сентября.

На видео видно, как правоохранители по телефону сообщали адвокату нардепа Ларисе Криворучко, что вручают Кузьминых обвинительный акт. Также там запечатлен разговор правоохранителей с нардепом, сидящим в автомобиле.

"Возьмите, смотрите", – сказал один из правоохранителей, и документ опустили через окно в салон автомобиля. Кузьминых выбросил документ со словами "нафиг вам". Что он говорит дальше, расслышать тяжело из-за работы двигателя авто. Выбросив обвинительный акт, Кузьминых уехал.

"Закон Украины "О статусе народного депутата" обязывает народных избранников "соблюдать общепризнанные нормы морали, всегда сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство должностных и должностных лиц и граждан". Но некоторые из них имеют свой взгляд на эти обязанности. Как, например, народный депутат Украины, которого сегодня НАБУ и САП отправили на скамью подсудимых за получение 558 тыс. грн неправомерной выгоды", – отметила пресс-служба НАБУ в описании к видео.

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