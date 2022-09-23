Нардепу Кузьминых вручили обвинительный акт. Он выбросил документ из окна автомобиля. Видео

Имя нардепа не указано, но, судя по обстоятельствам производства, речь идет о Кузьминых. В частности, совпадает сумма взятки, которую, по данным следствия, получил нардеп и название больницы, фигурирующее в деле.
Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в YouTube обнародовала видео, на котором показано, как детективы и прокуроры вручали Кузьминых обвинительный акт. Согласно сообщению НАБУ, вручали акт 22 сентября.
На видео видно, как правоохранители по телефону сообщали адвокату нардепа Ларисе Криворучко, что вручают Кузьминых обвинительный акт. Также там запечатлен разговор правоохранителей с нардепом, сидящим в автомобиле.
"Возьмите, смотрите", – сказал один из правоохранителей, и документ опустили через окно в салон автомобиля. Кузьминых выбросил документ со словами "нафиг вам". Что он говорит дальше, расслышать тяжело из-за работы двигателя авто. Выбросив обвинительный акт, Кузьминых уехал.
"Закон Украины "О статусе народного депутата" обязывает народных избранников "соблюдать общепризнанные нормы морали, всегда сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство должностных и должностных лиц и граждан". Но некоторые из них имеют свой взгляд на эти обязанности. Как, например, народный депутат Украины, которого сегодня НАБУ и САП отправили на скамью подсудимых за получение 558 тыс. грн неправомерной выгоды", – отметила пресс-служба НАБУ в описании к видео.
Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Он – брат "киборга" Олега Кузьминых, который участвовал в боях за донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками и пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.
28 января 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о разоблачении нардепа "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. На тот момент генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых.
Кузьминых попросил исключить его из числа членов фракции – "временно, с возможностью вернуться", сообщала 2 февраля пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук. Глава фракции Давид Арахамия говорил 16 февраля, что Кузьминых исключат в ближайшее время, но этого не произошло.
Расследование производства НАБУ и САП завершили 18 июля.