Нардепы 22 февраля подадут представление в КСУ по поводу назначения Шкарлета

Нардепы от фракций "Голос" и "Европейская солидарность" собрали 45 подписей для обращений в Конституционный Суд из-за назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки. Подать представление планируется 22 февраля.

Народные депутаты собрали 45 подписей, необходимых для представления в Конституционный Суд об отмене решения Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки. Об этом сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун.

"По состоянию на сегодня у нас есть 45 подписей народных депутатов. Среди подписантов прежде всего партия "Голос", "Европейская солидарность" и несколько депутатов-мажоритарщиков. Представители других политических партий не поставили подписи под этим представлением. Но 45 подписей – этого достаточно, чтобы направить обращение в Конституционный Суд", – отметила она.

Нардеп уточнила, что обращение в КСУ депутаты намерены передать с 22 февраля.

"Мы даем еще шанс до конца недели другим депутатам продемонстрировать свою политическую позицию относительно кнопкодавства, потому что это даже не столько вопрос о Шкарлете, а нам, как парламенту, важно показать, что мы готовы соблюдать законы, которые сами и принимаем", – отметила Совсун.

В июне 2020 года Кабмин назначил Шкарлета заместителем министра – и.о. министра образования. Сразу после этого Шкарлета обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие некорректных заимствований в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

17 декабря Рада назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества. За проголосовали 226 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Такое назначение вызвало митинги студентов и представителей университетов, а в партии "Голос" 24 декабря заявили, что во время голосования были случаи кнопкодавства. 18 января стало известно, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту возможного неперсонального голосования.