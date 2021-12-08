"Наш край": Правительство уже сейчас должно начать подготовку к новой волне заболеваемости

"Новые карантинные правила, имеющие целью ограничение доступа невакцинированных людей к общественным местам и массовым мероприятиям, лишь усложнят жизнь населению. Но притом, что Министерство здравохранения в канун новогодних праздников торжественно рапортует, что пик заболеваемости миновал и Украина вроде бы выходит из карантина, нам следует готовиться к новой вспышке COVID-19 сразу после праздничных гуляний", – заявила Федорова.

Инфекционист подчеркнула, что новый штамм отличается от предыдущего тем, что он гораздо более заразен и чаще поражает детей и молодежь. На фоне скопления людей в праздники вакцинация не поможет сдержать распространение заболевания, так как недавно обнаруженный штамм "Омикрон" более устойчив как к антителам, полученным в результате вакцинации, так и к сформировавшимся в результате того, что человек переболел COVID-19.

"Новый штамм вируса "Омикрон" следует ждать в Украине уже в январе, а новая вспышка заболеваемости может начаться в конце января – начале февраля, – прогнозирует врач. –Праздничные мероприятия следует проводить исключительно на открытом воздухе, и украинцам нужно максимально избегать больших скоплений людей с сертификатами или без них. Кроме того, власти должны заботиться не об усилении штрафов для бизнеса, а о готовности медицинской системы встретить новый вирус".

Сейчас в Украине фиксируют спад заболеваемости, отметила она, но он связан со снижением количества тестирований: врачи зачастую не отправляют пациентов на анализы, а лаборатории, особенно при частных клиниках, нередко дают неверные результаты.

В партии "Наш край" заявили, что настаивают на необходимости срочно разработать и принять программу инфекционной безопасности страны. Такая программа, по мнению партийцев, должна включать бесперебойное и полное обеспечение медицинских учреждений кислородом, лекарствами и средствами защиты и дезинфекции.

"Минздраву следует увеличить количество ПЦР-тестов, которые на третий – пятый день симптоматики дают возможность диагностировать COVID-19, включая новые штаммы. В то же время специалисты "Нашего края" убеждены, что "Омикрон" не будет последним вариантом COVID-19 и стоит ожидать его новых мутаций, поэтому правительство должно позаботиться о готовности медицинской системы оперативно и эффективно реагировать на новые вызовы", – подчеркнули в политической силе.