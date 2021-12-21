"Наш край": В новом году украинцы могут остаться без света и тепла

"В результате непутевой энергетической политики украинцы рискуют остаться без тепла и света уже в начале следующего года. Ситуация с запасами угля и газа настолько критична, что об этом уже заявляет СБУ. И хотя правительство уверяет, что энергоресурсов достаточно для прохождения отопительного сезона, информация об имеющихся запасах доказывает обратное", – заявил нардеп.
По его данным, 17 декабря на складах ТЭС было в два раза меньше угля, чем должно быть – 447,3 тыс. тонн.
"Из-за отсутствия топлива пока не работает 19 блоков ТЭС и ТЭЦ. На государственной "Центрэнерго" из 20 энергоблоков не работает 13 блоков: девять из-за отсутствия топлива, а четыре находятся в ремонтах. Кроме Луганской ТЭС, куда уголь поставить невозможно, критично низкие запасы угля на складах имеют Славянская ТЭС, Черниговская ТЭЦ, Дарницкая ТЭЦ", – перечислил Шахов.
Он напомнил, что некоторые станции вынужденно перешили на газ, но это может повысить стоимость электроэнергии, так как цена газа уже выросла до $1600–1700 за 1 тыс. м³.
"С начала отопительного сезона из газохранилищ отобрано уже больше, чем закачано в этом году – 3,7 млрд м³. Начался отбор газа, закачанного в 2020 году, а импорт газа от начала октября. Для покрытия дефицита газа при текущих импортных ценах понадобится более $3 млрд. Таких денег у "Нафтогазу" нет", – заявил политик.
Местные бюджеты задолжали НАК из-за разницы в тарифах, а центральный бюджет до сих пор не перечислили субвенцию на покрытие этой разницы, добавил он.
В партии "Наш край" потребовали от правительства "конкретного плана действий по исправлению ситуации по запасам энергоносителей" и призвали провести взаиморасчеты между правительством, местными властями и "Нафтогазом" до конца этого года, чтобы теплокоммунэнерго смогли освободиться от предыдущих долгов.
Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко говорил 13 декабря, что запасов газа в газовых хранилищах Украины должно хватить, чтобы спокойно пройти зиму. Через три дня он признал, что если в феврале в Украине будет две недели морозов до 15 градусов, то действительно будут проблемы при прохождении отопительного сезона.
17 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что две теплоэлектростанции (ТЭС) и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.
8 декабря Служба безопасности Украины отправила Кабмину отчет, в котором предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).
По состоянию на 16 декабря, по данным "Укрэнерго", запасы угля на складах ТЭС составляли 447,3 тыс. тонн. 6 декабря запасы угля составляли 414,9 тыс. тонн.
Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.
В Минэнергетики подчеркнули, что продолжается накопление угля на складах. Так, в декабре ожидается около 1,95 млн тонн поставок украинского и импортного угля в целом. При этом планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн тонн.