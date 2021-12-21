"Наш край": В новом году украинцы могут остаться без света и тепла

Сергей Шахов: Ситуация с запасами угля и газа настолько критична, что об этом уже заявляет СБУ Фото: glavcom.ua

"В результате непутевой энергетической политики украинцы рискуют остаться без тепла и света уже в начале следующего года. Ситуация с запасами угля и газа настолько критична, что об этом уже заявляет СБУ. И хотя правительство уверяет, что энергоресурсов достаточно для прохождения отопительного сезона, информация об имеющихся запасах доказывает обратное", – заявил нардеп.

По его данным, 17 декабря на складах ТЭС было в два раза меньше угля, чем должно быть – 447,3 тыс. тонн.

"Из-за отсутствия топлива пока не работает 19 блоков ТЭС и ТЭЦ. На государственной "Центрэнерго" из 20 энергоблоков не работает 13 блоков: девять из-за отсутствия топлива, а четыре находятся в ремонтах. Кроме Луганской ТЭС, куда уголь поставить невозможно, критично низкие запасы угля на складах имеют Славянская ТЭС, Черниговская ТЭЦ, Дарницкая ТЭЦ", – перечислил Шахов.

Он напомнил, что некоторые станции вынужденно перешили на газ, но это может повысить стоимость электроэнергии, так как цена газа уже выросла до $1600–1700 за 1 тыс. м³.

"С начала отопительного сезона из газохранилищ отобрано уже больше, чем закачано в этом году – 3,7 млрд м³. Начался отбор газа, закачанного в 2020 году, а импорт газа от начала октября. Для покрытия дефицита газа при текущих импортных ценах понадобится более $3 млрд. Таких денег у "Нафтогазу" нет", – заявил политик.

Местные бюджеты задолжали НАК из-за разницы в тарифах, а центральный бюджет до сих пор не перечислили субвенцию на покрытие этой разницы, добавил он.

В партии "Наш край" потребовали от правительства "конкретного плана действий по исправлению ситуации по запасам энергоносителей" и призвали провести взаиморасчеты между правительством, местными властями и "Нафтогазом" до конца этого года, чтобы теплокоммунэнерго смогли освободиться от предыдущих долгов.