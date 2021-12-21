ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Наш край": В новом году украинцы могут остаться без света и тепла

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сергей Шахов: Ситуация с запасами угля и газа настолько критична, что об этом уже заявляет СБУ
Сергей Шахов: Ситуация с запасами угля и газа настолько критична, что об этом уже заявляет СБУ
Фото: glavcom.ua

Украинцы могут остаться без света и тепла из-за нехватки энергоресурсов на ТЭС и ТЭЦ, которые подходят к концу в результате непродуманной энергетической политики правительства, заявил сопредседатель политической партии "Наш край", нардеп Сергей Шахов. Об этом 21 декабря сообщил сайт политической силы.

"В результате непутевой энергетической политики украинцы рискуют остаться без тепла и света уже в начале следующего года. Ситуация с запасами угля и газа настолько критична, что об этом уже заявляет СБУ. И хотя правительство уверяет, что энергоресурсов достаточно для прохождения отопительного сезона, информация об имеющихся запасах доказывает обратное", – заявил нардеп.

По его данным, 17 декабря на складах ТЭС было в два раза меньше угля, чем должно быть – 447,3 тыс. тонн.

"Из-за отсутствия топлива пока не работает 19 блоков ТЭС и ТЭЦ. На государственной "Центрэнерго" из 20 энергоблоков не работает 13 блоков: девять из-за отсутствия топлива, а четыре находятся в ремонтах. Кроме Луганской ТЭС, куда уголь поставить невозможно, критично низкие запасы угля на складах имеют Славянская ТЭС, Черниговская ТЭЦ, Дарницкая ТЭЦ", – перечислил Шахов.

Он напомнил, что некоторые станции вынужденно перешили на газ, но это может повысить стоимость электроэнергии, так как цена газа уже выросла до $1600–1700 за 1 тыс. м³.

"С начала отопительного сезона из газохранилищ отобрано уже больше, чем закачано в этом году – 3,7 млрд м³. Начался отбор газа, закачанного в 2020 году, а импорт газа от начала октября. Для покрытия дефицита газа при текущих импортных ценах понадобится более $3 млрд. Таких денег у "Нафтогазу" нет", – заявил политик.

Местные бюджеты задолжали НАК из-за разницы в тарифах, а центральный бюджет до сих пор не перечислили субвенцию на покрытие этой разницы, добавил он.

В партии "Наш край" потребовали от правительства "конкретного плана действий по исправлению ситуации по запасам энергоносителей" и призвали провести взаиморасчеты между правительством, местными властями и "Нафтогазом" до конца этого года, чтобы теплокоммунэнерго смогли освободиться от предыдущих долгов.

Контекст:

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко говорил 13 декабря, что запасов газа в газовых хранилищах Украины должно хватить, чтобы спокойно пройти зиму. Через три дня он признал, что если в феврале в Украине будет две недели морозов до 15 градусов, то действительно будут проблемы при прохождении отопительного сезона.

17 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что две теплоэлектростанции (ТЭС) и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

8 декабря Служба безопасности Украины отправила Кабмину отчет, в котором предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

По состоянию на 16 декабря, по данным "Укрэнерго", запасы угля на складах ТЭС составляли 447,3 тыс. тонн. 6 декабря запасы угля составляли 414,9 тыс. тонн.

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.

В Минэнергетики подчеркнули, что продолжается накопление угля на складах. Так, в декабре ожидается около 1,95 млн тонн поставок украинского и импортного угля в целом. При этом планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн тонн.

Теги: газ, уголь, правительство, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, тарифы, электроэнергия, ТЭС, ТЭЦ, Наш край, Сергей Шахов, природный газ, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Модный блогер Кьяра Ферраньи обнажила пятую точку и попросила написать ей самый сексистский комментарий
Модный блогер Кьяра Ферраньи обнажила пятую точку и попросила написать ей самый сексистский комментарий
"Обворожительная". 20-летняя солистка "ВИА Гры" Тарасова прогнулась перед камерой в трусах с двумя дырками
"Обворожительная". 20-летняя солистка "ВИА Гры" Тарасова прогнулась перед камерой в трусах с двумя дырками
"Официально разведенная" блогер Пустовит обнажила грудь и ногу в роскошном платье
"Официально разведенная" блогер Пустовит обнажила грудь и ногу в роскошном платье
  "Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским
  "Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским
Донателла Версаче показала 10 нарядов Versace, которые выбрали ее звездные клиенты для красных дорожек в 2021 году
Донателла Версаче показала 10 нарядов Versace, которые выбрали ее звездные клиенты для красных дорожек в 2021 году
  Каминская рассказала, сколько квартир смогла купить за 15 лет работы в группе "НеАнгелы"
  Каминская рассказала, сколько квартир смогла купить за 15 лет работы в группе "НеАнгелы"
"А сейчас модно так?", "У Веры что-то с нарядом". Брежнева засветила пах в мужских объятиях
"А сейчас модно так?", "У Веры что-то с нарядом". Брежнева засветила пах в мужских объятиях
Внебрачный сын Шварценеггера рассказал, почему отказался носить фамилию отца
Внебрачный сын Шварценеггера рассказал, почему отказался носить фамилию отца
  50-летний Виталий Кличко рассказал о своем увлечении парашютным спортом
  50-летний Виталий Кличко рассказал о своем увлечении парашютным спортом
"БДСМ присутствует", "Как горячо". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в откровенной фотосессии с мужем
"БДСМ присутствует", "Как горячо". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в откровенной фотосессии с мужем
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов
"Секси", "Горячий король". Рики Мартин снялся, лежа в ванной с раздвинутыми ногами
"Секси", "Горячий король". Рики Мартин снялся, лежа в ванной с раздвинутыми ногами
"Хотелось бы оказаться на месте кота", "Какие чувственные снимки". Обнаженная жена Саркози прижала к груди черного кота
"Хотелось бы оказаться на месте кота", "Какие чувственные снимки". Обнаженная жена Саркози прижала к груди черного кота
"Не могу на это смотреть спокойно". Репяхова призналась, что причиной ссоры с 56-летним мужем стал другой человек
"Не могу на это смотреть спокойно". Репяхова призналась, что причиной ссоры с 56-летним мужем стал другой человек
"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в сети вызвала фурор платьем на тонких бретелях
"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в сети вызвала фурор платьем на тонких бретелях
"Рыхлое тело и плоские ягодицы". Дана Борисова показала "честные" фото после пластической операции
"Рыхлое тело и плоские ягодицы". Дана Борисова показала "честные" фото после пластической операции
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (305888)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (98060)
3
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (76633)
4
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (52007)
5
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (41743)
6
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (37205)
7
"Женщина-зажигалочка". Ребрик в прыжке показала растяжку и засветила промежность (29835)
8
"Ты красотка и грудь у тебя красивая". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала пышный бюст (25735)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS