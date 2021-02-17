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Неадекватность действий правительства ставит под угрозу дальнейшее развитие страны – Гройсман

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что полтора года назад Украина имела неплохие экономические перспективы, но за небольшой промежуток времени запас прочности был уничтожен.

Гройсман: Сейчас мы не преодолеваем пандемию и ее последствия, мы переживаем ее
Гройсман: Сейчас мы не преодолеваем пандемию и ее последствия, мы переживаем ее
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Неадекватность действий правительства и нежелание видеть проблемы и трудности украинцев ставят под угрозу дальнейшее развитие страны. Об этом бывший премьер-министр Украины и лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман заявил в интервью телеканалу ATR 17 февраля.

По его словам, полтора года назад Украина имела неплохие экономические перспективы, но за небольшой промежуток времени запас прочности был уничтожен.

"Сейчас мы не преодолеваем пандемию и ее последствия, мы переживаем ее. И когда представители власти говорят о том, что все будет нормально, я хочу ответить: у вас, может, и будет нормально, а вот какой ценой обычные украинцы переживают и переживут кризис? На самом деле все плохо. И эта неадекватность действий порождает новые проблемы", – отметил Гройсман.

Он добавил, что в промышленности свернуты программы капитальных инвестиций, вместо программ развития и поддержки предпринимательства появляется программа кредитования "5–7–9". По ней деньги получили около 13% заявителей, общий объем выданных кредитов – более 20 млрд грн при общих потерях бизнеса из-за пандемии в сотни млрд грн.

"Из 2 млн предпринимателей в Украине кредиты получили около 8 тыс. Это сопоставимая помощь? Вместе с тем, в этом году мы видим, что объем государственных заимствований составит более 700 млрд грн – 60% бюджета. Это долги, которые дополнительно лягут на плечи всех украинцев", – отметил экс-премьер.

В связи с усилением карантина власти решили выплатить единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн физлицам-предпринимателям и наемным работникам, зарплата которых за третий квартал 2020 года составляла менее 30 тыс. грн. Верховная Рада 4 декабря 2020 года разрешила выделить эти деньги из фонда по борьбе с COVID-19.

Единоразовую помощь 8 тыс. грн получили около 0,5 млн физических лиц – предпринимателей и наемных работников, в общем перечислено 3,64 млрд грн. Об этом 7 января заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

В декабре 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 153,64 млрд грн, в долларовом эквиваленте долг увеличился на $6,01 млрд. Об этом речь идет в информационной справке, опубликованной на сайте Министерства финансов Украины (.docх).

По данным Минфина, в 2021 году Украина должна выплатить 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января 2021 года: 166,33 млрд грн – по внешним долгам и 418,8 млрд грн – по внутренним.

Теги: Украина, инвестиции, гривна, бизнес, правительство, Владимир Гройсман, помощь, кризис, карантин, деньги, кредиты, украинцы, предприниматели, выплаты, Украинская стратегия, Денис Шмыгаль, пандемия, Минфин
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