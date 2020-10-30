"Неконституционное решение лишь углубит кризис". В "Европейской солидарности" раскритиковали законопроект Зеленского о роспуске судей КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский как гарант Конституции должен способствовать выходу из конституционного кризиса, а не усугублять его, подчеркнула сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Способ, которым президент Украины Владимир Зеленский хочет решить проблемы, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства, тоже противоречит Конституции Украины. Об этом заявила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook 30 октября.

По словам Геращенко, Зеленский неконституционным способом распустил парламент в 2019 году и Конституционный Суд "тогда подыграл ему".

"Сейчас неконституционным сомнительным способом он хочет решить проблему, возникшую после решения КСУ. Неконституционное решение лишь углубит кризис. Следующей инициативой Зе, по такой логике, может быть указ о пожизненном императорстве. Примечательно, что в своей инфантильности и нежелании брать на себя какую-либо ответственность, он даже не смог выйти к народу с видосиком и объяснить, что же за законопроект подал в ВР и каковы его последствия для государства. Почтовыми голубями ночью прислал в Раду бумажку, которой системно продолжает уничтожать государственные институты (я сейчас точно не о фамилиях судей и их фигурах, там есть много вопросов – я об институтах)... Зеленский как гарант Конституции должен способствовать выходу из конституционного кризиса, а не усугублять его. Украина слишком дорого платит за независимость и суверенитет, не нужно превращать ее в фейк стейт", – написала политик.

Она отметила, что фракция "Европейской солидарности" уже разработала законопроект, которые могут устранить правовую коллизию, вызванную решением КСУ.

"Мы проанализировали все европейские практики декларирования чиновников и сегодня регистрируем законопроект, который предлагаем принять как неотложный. Он регулирует вопросы ответственности за недостоверность (учитывая мировые нормы). Уверена, мы найдем компромисс и взаимопонимание о необходимости немедленного приведения антикоррупционного законодательства к европейским стандартам, исходя из решения суда", – написала Геращенко.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, который предлагает признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.