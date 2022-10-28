Невзлин: Украина будет в Европе, Путин – в резиновой попе. Россия будет разменной картой в игре больших дяденек

Невзлин: Путин погубил перспективу России стать европейской страной и войти в один из полюсов полноправным членом. Он мог, но все испортил Фото: svoboda.org

Бизнесмен сказал, что не верит в "многополярный мир". Это понятие, по его мнению, выдумали президент РФ Владимир Путин и его окружение, "чтобы проявить какую-то специальную роль России".

Невзлин верит в однополярный или двухполярный мир. Сейчас, по его мнению, мир двухполярный: с одной стороны Китай с сателлитами, с другой – Америка и Европа с дружественными странами, "которых очень много".

"Там нет места Путину. [А Россия] только сырьевой придаток и, наверное, какая-то рабочая сила и место для размещения производственных мощностей. Он погубил перспективу России стать европейской страной и войти в один из полюсов полноправным членом. Он мог, но все испортил. Поэтому сейчас это страна-изгой. И как страна-изгой на уровне Ирана и, извините, Северной Кореи это будет некая разменная карта в игре больших дяденек. Поэтому Украина будет в Европе, Путин будет в резиновой попе", – спрогнозировал бизнесмен, упомянув фразу Путина о "резиновой попе", которую тот употребил во время общения со школьниками в сентябре.

В отличие от России, убежден Невзлин, Китай, США, Европу, Турцию и Израиль ждет светлое будущее.

Украина, по его мнению, сможет одержать победу в войне, восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года и стать членом НАТО.

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