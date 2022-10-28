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Невзлин: Украина будет в Европе, Путин – в резиновой попе. Россия будет разменной картой в игре больших дяденек

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Невзлин: Путин погубил перспективу России стать европейской страной и войти в один из полюсов полноправным членом. Он мог, но все испортил
Невзлин: Путин погубил перспективу России стать европейской страной и войти в один из полюсов полноправным членом. Он мог, но все испортил
Фото: svoboda.org

После войны Украина будет частью Европы, а Россия останется изгоем, каким являются другие самые подсанкционные страны мира – Иран и Северная Корея. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин.

Бизнесмен сказал, что не верит в "многополярный мир". Это понятие, по его мнению, выдумали президент РФ Владимир Путин и его окружение, "чтобы проявить какую-то специальную роль России". 

Невзлин верит в однополярный или двухполярный мир. Сейчас, по его мнению, мир двухполярный: с одной стороны Китай с сателлитами, с другой – Америка и Европа с дружественными странами, "которых очень много".

"Там нет места Путину. [А Россия] только сырьевой придаток и, наверное, какая-то рабочая сила и место для размещения производственных мощностей. Он погубил перспективу России стать европейской страной и войти в один из полюсов полноправным членом. Он мог, но все испортил. Поэтому сейчас это страна-изгой. И как страна-изгой на уровне Ирана и, извините, Северной Кореи это будет некая разменная карта в игре больших дяденек. Поэтому Украина будет в Европе, Путин будет в резиновой попе", – спрогнозировал бизнесмен, упомянув фразу Путина о "резиновой попе", которую тот употребил во время общения со школьниками в сентябре

В отличие от России, убежден Невзлин, Китай, США, Европу, Турцию и Израиль ждет светлое будущее. 

Украина, по его мнению, сможет одержать победу в войне, восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года и стать членом НАТО. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что цель Украины в войне – вернуть под свой контроль все оккупированные россиянами территории, включая захваченный Россией в 2014 году Крым. 

Во время войны с Россией Украина подала заявки на вступление в ЕС (она уже получила статус кандидата на вступление в блок) и НАТО. Зеленский заявил, что после победы Украина "будет заниматься своими внутренними вопросами", и "это правильно". Что будет с Путиным, продолжил президент Украины, ему все равно, но России надо заняться внутренними проблемами, "начать работать, провести какие-то экономические реформы", а не захватывать чужие территории. 

Ряд экспертов высказывают предположения, что в случае проигрыша в войне в России может вспыхнуть гражданская война, вследствие которой страна распадется. 

Российские оппозиционный политик Леонид Гозман, как и Невзлин, считает, что Украина в войне победит, станет членом Европейского союза и НАТО. "А вот что будет с нами? Мы-то, я думаю, не выскочим из этой трагедии", – сказал он.  

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Украина, Китай, Европа, война России против Украины, Леонид Невзлин
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