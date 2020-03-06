Новый министр здравоохранения заявил, что Нацслужбу здоровья не ликвидируют

Новый министр здравоохранения Украины Леонид Емец назвал Национальную службу здоровья прототипом страховой медицины.

СЭС была ликвидирована в 2017 году как неэффективная. Новый глава Минздрава намерен ее восстановить Фото: Depositphotos.com

Национальную службу здоровья Украины ликвидировать не будут, заявил новый министр здравоохранения Леонид Емец в эфире программы "Право на владу" 5 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Отмены Нацслужбы здоровья не будет, НСЗУ – это прототип страховой медицины", – сказал он.

Емец добавил, что министерство собирается восстановить вертикаль санитарно-эпидемиологической службы, "чтобы противостоять эпидемиям".

Нацслужба здоровья Украины была создана в конце 2017 года в рамках медицинской реформы. В ее задачи входит анализ потребностей украинцев в лекарствах, заказ медицинских услуг и препаратов, внесение предложений о тарифах на медуслуги и другие.

С 1 января 2020 года, согласно законодательству о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, служба должна оплачивать все виды медицинских услуг.

Санэпидемслужба в Украине была ликвидирована в мае 2017 года "из-за нецелесообразности дальнейшего функционирования". Выполнение ее полномочий возложили на Госпотребслужбу. В феврале 2020 года СНБО рекомендовал восстановить должность главного санитарного врача из-за распространения коронавируса в мире. На эту должность был назначен замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.