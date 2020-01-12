Очереди на границе со странами ЕС уменьшаются – Госпогранслужба Украины

Государственная пограничная служба Украины делает все возможное, чтобы ускорить процесс оформления документов граждан на границе со странами Евросоюза.

Госпогранслужба Украины: По состоянию на 9.00 наблюдается значительное уменьшение очередей на границе Фото: dpsu.gov.ua

Очереди на границе со странами Европейского союза уменьшаются, сообщает 12 января пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Как и предполагалось, после завершения рождественских и новогодних праздников в страны Евросоюза возвращается значительное количество наших соотечественников, которые там временно проживают или учатся. Поэтому в некоторых пунктах пропуска за последние сутки наблюдалось значительное скопление транспортных средств", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Государственная пограничная служба "делает все возможное, чтобы ускорить оформление граждан".

"В частности, для этого в разы увеличено количество пограничных нарядов, прежде всего по проверке документов и осмотру транспортных средств, усилены режимные мероприятия в пунктах пропуска, уточнены вопросы взаимодействия с пограничными службами сопредельных стран. Уже сегодня по состоянию на 9.00 наблюдается значительное уменьшение очередей на границе", – добавили в Госпогранслужбе.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт.