Окружной админсуд Киева открыл производство по требованию Бабикова вернуть его на должность в ГБР

Бывший первый замглавы Госбюро расследований Александр Бабиков через Окружной админсуд Киева оспаривает свое увольнение из ГБР и просит зарплату за время "вынужденного прогула".

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску бывшего первого заместителя директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова, который пытается вернуться на эту должность. Об этом 20 ноября проинформировал сайт ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Александра Бабикова к Государственному бюро расследований. Среди требований указанного иска – признать противоправным и отменить приказ ГБР об увольнении Александра Бабикова с должности первого заместителя директора ГБР, восстановить его в должности и взыскать с бюро средний заработок за время вынужденного прогула", – говорится в сообщении.

В ОАСК отметили, что дело будут рассматривать "в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания".

О том, что Бабиков обжаловал свое увольнение, стало известно 12 ноября.

На должность первого заместителя директора ГБР его назначили 20 февраля. Накануне, 18 февраля, Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к тогдашнему врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова. Они заявляли, что Бабиков был адвокатом беглого экс-президента Виктора Януковича и его назначение уничтожит доверие к ГБР.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что поскольку Бабиков ранее защищал в суде интересы беглого президента, у него есть потенциальный конфликт интересов.

Сам Бабиков отрицал, что являлся адвокатом Януковича, но в Офисе генпрокурора подтвердили, что он действительно представлял интересы экс-президента в суде.

2 ноября "Украинская правда" со ссылкой на источники написала, что Бабикова уволили с должности первого замглавы ГБР. Основанием, по данным собеседника издания, является конфликт интересов. 9 ноября ГБР подтвердило "Радіо Свобода", что Бабикова уволили.