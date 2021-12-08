Переговоры между Байденом и Путиным стали важным шагом для уменьшения напряжения на границе РФ и Украины – посол при ЕС

По его словам, саммит "Восточного партнерства", который состоится 15 декабря в Брюсселе, будет проходить в "очень сложном контексте безопасности в результате ситуации на украинско-российской границе".

"Напряжение было несколько уменьшено из-за вчерашней беседы между президентами Байденом и Путиным, но мне кажется, это важный, но первый шаг. Скорее это был обмен позициями сторон. Хорошо, что он состоялся, что разговор продолжается. Мы [Украина], безусловно, рассчитываем на дальнейшие решительные действия и готовность действовать и оказывать давление на Россию в случае, если ситуация будет приобретать дальнейшую эскалацию", – сказал дипломат.

Он заявил, что в этой ситуации для ЕС и для стран-партнеров важно четко определить общую повестку для развития "Восточного партнерства", включая составляющую безопасности, а также дальнейшее развитие экономического секторального сотрудничества, правовых реформ и другого.

По словам Ченцова, в Украине "есть идеи относительно цели "Восточного партнерства" в обозримом и более отдаленном будущем".