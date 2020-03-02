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Платежки за февраль будут рекордно низкими – Гончарук

В отдельных потребителей в платежках сумма за февраль будет на 40% меньше, чем за этот месяц в 2019 году, сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Украина успешно прошла календарную зиму, заявил Гончарук
Украина успешно прошла календарную зиму, заявил Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

Платежки за февраль будут рекордно низкими. Об этом 2 марта во время брифинга заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент издания "ГОРДОН". 

Он подчеркнул, что Украина успешно прошла календарную зиму.

"За февраль украинцы заплатят, возможно, рекордно маленькую платежку не только за эту зиму, но и за последние годы", – сказал он.

Ожидается, что цена на газ за февраль будет ниже 4000 грн 1 тыс. м³, отметил премьер.

"Это значительно меньше, чем в феврале, и даже меньше, чем в декабре и ноябре. Поэтому можем ожидать, что "Теплокоммунэнерго" получит возможность поставить и снизить для людей платежку иногда даже до 40%. То есть отдельные потребители получат счет за февраль на 40% меньше, чем прошлой зимой за соответствующий период", – заявил Гончарук.

24 декабря 2019 года Гончарук заявлял, что в декабре "Нафтогаз" снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%.

15 февраля Гончарук говорил, что сумма в платежках за тепло и за газ в январе выросла, но в феврале уменьшится. 

Теги: Украина, газ, отопительный сезон, украинцы, Алексей Гончарук, цена на газ, цена
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